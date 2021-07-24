بالفيديو و الصور: رولا سعد تدخل القفص الذهبي

احتفلت الفنانة اللبنانية رولا سعد بزفافها على المهندس يحيى الخضر في بيروت. و اقتصر الحفل على الأهل والأصدقاء المقربين، وشاركت رولا سعد جمهورها بصور من حفل الزفاف نشرتها عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على موقع (إنستجرام).

وكانت رولا سعد أعلنت تفاصيل خطبتها من المهندس الفلسطيني مشيرة إلى أن الخطبة تمت في احتفالات عيد الميلاد والعام الجديد، وكانت مفاجأة بالنسبة لها، وحضر الاحتفال معها أصدقائها المقربون وشقيقتها وأولادها.

و قالت رولا عن خطيبها أنه مهندس يدعى يحيى من أصول فلسطينية، ولد في سوريا ويعيش في الولايات المتحدة الأمريكية ووصفته أنه لديه أسلوب خاص ويهتم بها، قائلة (لما تتعرف على الحب الحقيقي بتحس أنك عمرك ما حبيت في حياتك من قبل).