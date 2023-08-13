"بالقلب" يتحوَّل لواقع..سارة أبي كنعان تعلن خطوبتها من وسام فارس

أعلنت الفنانة اللبنانية سارة أبي كنعان خطوبتها على الممثل اللبناني وسام فارس، وذلك بعد أشهر من تداول شائعات تفيد وجود علاقة حب تجمعهما.

خطوبة سارة أبي كنعان ووسام فارس

وشاركت أبي كنعان متابعيها عبر حسابها في "إنستغرام" مقطع فيديو طريف يضم أجمل المواقف والذكريات التي جمعتها بفارس، وسفراتهم ونزهاتهم معًا.

وظهرت أبي كنعان في إحدى اللقطات تستعرض خاتم خطوبتها الألماسي، وعلَّقت: "احزروا ماذا؟ الشائعات صحيحة.. طلعت الإشاعة مضبوطة".

بداية علاقة سارة أبي كنعان ووسام فارس

وكشف الصحفي إيلي مرعب أن علاقة الثنائي بدأت قبل 4 سنوات، إذ بدأت في أوائل عام 2020، وبدوره أكَّد وسام المعلومة بإعادة مشاركة التغريدة عبر خاصية الستوري في حساب بـ"إنستغرام".

وتكهن المتابعون أن علاقة الثنائي بدأت بمشاركتهما في مسلسل "بالقلب" عام 2019، الذي جسدا فيه دور الحبيبين، ثم لتتوالى تعاوناتهما، إذ شاركا في مسلسل "ثورة الفلاحين" عام 2020، و"الثمن"، الذي عرض في موسم رمضان 2023.

مباركات

وبارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي للثنائي، فعلَّقت الفنانة فيفيان مراد: "مليون مبروك"، كما كتب الممثل الإماراتي حبيب غلوم الذي علق: "مبروك عزيزتي ربنا يتمم عليكم بالخير والسعادة وراحة البال يا رب"، بالإضافة إلى نور علي، وإيميه صياح، وأنس طيارة، وغيرهم.

ويُشار إلى أن وسام أب لطفلة من زواجه السابق.