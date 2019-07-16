بالمايوه و الماكياج الجريء: ميريام فارس تثير الجدل بأحدث صورها

نشرت المطربة ميريام فارس صورة جديدة لديها عبر حسابها الشخصي علي موقع الصور والفيديوهات (إنستجرام) بإطلالة غير متوقعة في حمام السباحة.وظهرت مريام فارس بإطلالة مثيرة، مرتدية مايوه، ولم تظهر إلا بوجهها مرتدية نظارة شمس وبشعر مبلل.

أما من الناحية الجمالية تركت شعرها المبلل منسدلًا علي كتفها، ووضعت أحمر شفاه باللون الفضي اللامع، وهو ما أثار الجدل حول الصورة من متابعيها عبر حسابها الشخصي (إنستجرام)، متسائلين عن درجة اللون التي تعد من الالوان الجديدة والجريئة، حسب موقع دنيا الوطن.