بالملابس الداخلية والإغراء.. جاد شويري ينشر "أجرأ" صورة من مطبخه"

نشر الفنان اللبناني المثير للجدل جاد شويري عبر حسابه في انستغرام صور جديدة له أثارت ضجة كبيرة، وظهر الشويري في الصور مرتديًا شورت ابيض يشبه الملابس الداخلية "البوكسر" مع جاكيت بدون أن يرتدي أسفله اي شيء وتركه مفتوحًا وأكمل غرابة اطلالته بارتداء جوارب بيضاء.

كما ظهر في الصور داخل المطبخ وهم يمسك مشروبات كحولية، وأثارت اطلالة شويري جدلًا واسعًا وعرضته للانتقادات بسبب جرأة الإطلالة وظهوره بالمشروب.

من هو جاد شويري

وجاد شويري هو فنان لبناني مثير للجدل من مواليد عام 1981، وكشف شويري في وقت سابق أنه تأثر بالفنانة العالمية مادونا واصفًا إياها بالملهمة.

ودرس شويري في جامعة السوربون في العاصمة الفرنسية باريس، وحصل على علامات عالية في الفنون التمثيلية، في بداياته شارك في فيلم كندي يحنل اسم "Trainée de Bruit"

بدأ مشواره في لبنان عام 2001 من خلال مشاركته في برنامج استوديو الفني، وحصد حينها الجائزة الأولى عن فئة أفضل مخرج عن كليب "يا مصطفى" وهي أغنية من الفلكلور الشعبي.

كانت أول أغنية له اغنية "اقولك ايه" التي عرضت على الشاشات عام 2003، وأثارت هذه الأغنية العديد من ردود الفعل ما بين المؤيد والمعارض لأنها كانت أول اغنية احتوت على كلمات عربية وأجنبية، وأطلق اولى البوماته في عام 2006 وحمل اسم "المفتاح"

وكان جاد شويري سببًا في شهرة الفنانة اللبنانية المثيرة للجدل ماريا حيث انه اخرج أغنيتها الشهيرة العب التي عرضت عام 2004 وحققت ناجحًا كبيرًا بالرغم من تعرضها للانتقادات بسبب جرأة الكليب.

عام 2006 تعاون مع الفنانة جوانا ملاح، كما تعاون مع عدد كبير من النجوم من بينهم الفنانة ملك الناصر، والفنان ايوان الذي أخرج له اغنية "ولا في الأحلام"، كما تعاون مع كل من نيكول سابا، نسرين جبران، عمرو مصطفى.

ومن أبرز اعماله كليب "غريبة الدني" للفنانة اللبنانية نوال الزغبي، وبعيدًا عن الإخراج قدم جاد شويري عدد من الاغاني كمطرب من بينها قولي ازاي، المزيكا، مين قلك، بناديلك، وريني، مصرية، ولا اول ولا تاني، غالي، كسرتلي السيارة.