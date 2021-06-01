اجتماع حلا الترك وجاد شويري في ديو غنائي جديد.. أجواء صيفية حماسية بانتظارنا

لم تسمح الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك لتتابع المشاكل والخلافات مع والدتها من إخفاض عزيمتها وتكبيل نجاحها، حيث فاجأت متابعيها بتعاون جديد مع الفنان والمخرج اللبناني جاد شويري.

شاركت حلا ترك متابعيها عبر موقع "إنستغرام" البوستر الدعائي لأغنيتها القادمة بعنوان "ليالي الصيف"، حيث تظهر مُرتديةً تيشيرت وردي اللون وليغينغ باللون الخمري، في حين سرَّحت شعرها على شكل كعكة، واعتمد مكياح سموكي وأحمر شفاه وردي.

كما يضم البوستر مجموعة من السيدات يقفن خلفها حاملات مظليات وجاد شويري بملابسه الصيفية الزرقاء.

من جهة أخرى، نشر شويري صورة منفردة له يرتدي فيها تيشيرت أبيض مُزيَّن بخطوط حمراء ناحية الأكمام، كما ارتدى طربوش أحمر.

ويجدر الإشارة إلى أن الديو الجديد من انتاج شركة "بلاتينيوم ريكوردز".

وأعرب المتابعون عن سعادتهم وحماسهم لهذه الأخبار، فعلَّق أحدهم: " لاا لاا مبب طبيععي نبيي نسمععع الصوتت الدماارر اللي يجنن اللي يششل".

وعلَّقت أخرى: "ياربيييي اشكثرر اشتقنا لإبداعك الغيييررررر عن الكل واعماااالككك!".

وعلى صعيد آخر، انتقد البعض استكمال حلا الترك طريقها رغم الخلاف الكبير بينها وبين والدتها، فعلَّقت إحداهن: "كيف لك قلب بس ابي اعرف تغني وتفرحي وامك بالسجن لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ٩ شهور بين اوجاع الحمل علشان تجيب بنت مثلك ترميها بالسجن كيف تقدرين تعيشين ونتي بعيده عن حظن جنتك ياربي معقوله في بشر كذا".

وكتبت أخرى: "ليه تسوي كدا بأمك مو حرام 😢😢 كنت ما احترمك بس الأن صرت ما اشوفك".

حلا الترك تسجن والدتها منى السابر

خلاف حلا الترك ووالدتها منى السابر

فبعد حصول منى السابر على الوصاية لأولادها الثلاثة بدأت بالبحث عن منزل لأن طليقها محمد الترك لم يعطها النفقة والمؤخر كما لم يحاول إيجاد مسكن عائلي لطليقته وأطفاله. السابر، التي تعتبر عاطلة عن العمل، قررت أن تستخدم نقود ابنتها التي في حسابها من الإعلانات والحفلات التي قدمتها وبحسب منى فإن حلا كانت تعلم بالأمر منذ البداية إلى أن جاء اليوم وقررت حلا وشقيقها الأكبر العودة إلى منزل والدهما وبالتحديد إلى جدتهما من طرف والدهما ليقيما معها.

الأمر لم ينتهِ هنا، فقد رفعت جدة حلا دعوى قضائية ضد طليقة ابنها بتهمة سرقة مبالغ وصلت لـ 200 ألف ريال أي ما يعادل 53 ألف دولار أمريكي، وبالفعل تواجدت حلا في المحكمة وشهدت ضد والدتها ليصدر قرار بسجنها لمدة سنة.