باميلا الكيك تؤيد التطبيع مع إسرائيل.. والمتابعون يهاجمون

أحدثت الممثلة اللبنانية باميلا الكيك موجة من الجدل والغضب بعد ظهورها ضيفةً في برنامج "المجهول" مع الإعلامي رودولف هلال وإجابتها على أحد الأسئلة التي تخص رأيها بالتطبيع مع دولة الاحتلال (إسرائيل).

طرح رودولف هلال سؤالًا على باميلا الكيك في فقرة (مع أو ضد) حول إذا ما كانت تؤيِّد التطبيع، حينها قررت باميلا عدم الإجابة صراحة مُشيرةً أنها درست كثيرًا الموضوع وشاهدت العديد من الوثائقيات موضحة أن إبداء رأيها يحتاج لساعات طويلة وثلاث حلقات لتوضيح وجهة نظرها.

ورغم المحاولات المتكررة من رودولف في سحب الجواب الصافي من الكيك، إلَّا أنها رفضت الإجابة عن السؤال لأنها ترى أنها تحتاج أشخاص مفكرين ومثقفين لفهمها؛ حينها اتهمهما رواد مواقع التواصل الاجتماعي بدعم التطبيع.

رأي رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحات باميلا الكيك



وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مدافع ومهاجم، فغرَّدت إحداهن: "قبل ماكل حدا يعطي رأي غير دقيق عن جواب الممثلة #باميلا_الكيك يلي لبنانيتها وعروبتها ما حدا بغبر علين، يسمع شو قالت مظبوط ويفكر قبل ما يحكي حتى يكون اولا موضوعي وتانيا بركز بالتفاصيل مش بيختار يلي بناسبه مع العلم كل انسان حر برأيه. وضحت بآخر الفيديو:إنتَ قلت…بس هيدا مش جوابي".

قبل ماكل حدا يعطي رأي غير دقيق عن جواب الممثلة #باميلا_الكيك يلي لبنانيتها وعروبتها ما حدا بغبر علين، يسمع شو قالت مظبوط ويفكر قبل ما يحكي حتى يكون اولا موضوعي وتانيا بركز بالتفاصيل مش بيختار يلي بناسبه مع العلم كل انسان حر برأيه.

وضحت بآخر الفيديو:إنتَ قلت…بس هيدا مش جوابي… pic.twitter.com/AxG2RV1xW3 — Nicole D (@NicoleND22) February 22, 2022



وهاجمتها إحدى المتابعات: "المفكرين "والطفاحلة"‼️ إكسكوز موا بس جمع فطحل هو فطاحلة هيدا دو 1 ، دو 2 بدك نصير بلد وما بدك تفسري لحدا شي بكرا بيعرفو ليش بس " نتطبّع " هي بالمبدأ بتنقال بس نطبّع وبالحالتين طويلة عرقبة مشكوك فيها راس رسمالو طبعة على دور ثانوي بمسلسل بيلزقلو هيي معجب بحجم تفاهتو ".

وأضافت أخرى: "هيك صرنا ب لبنان؟ عادي الواحد يقول هو مع التطبيع و تمرق مرور الكرام؟ لهون وصلنا؟ صارت الناس تبرر بكل عين وقحة للتطبيع !! دولتنا الكريمة فايقين؟".

وعلَّقت أخرى: "في ممثلة لبنانية اسمها #باميلا_الكيك بتحكي إنها مع التطبيع وعندها أسبابها بتحكي.. رأيها مش مهم كثير بس حد يحكيلها لباميلا إنها ما بتسوى حذاء شهيد اليوم الطفل محمد شحادة الذي أعدم اليوم بدم بارد".

في ممثلة لبنانية اسمها #باميلا_الكيك بتحكي إنها مع التطبيع وعندها أسبابها بتحكي..

رأيها مش مهم كثير بس حد يحكيلها لباميلا إنها ما بتسوى حذاء شهيد اليوم الطفل محمد شحادة الذي أعدم اليوم بدم بارد.. #التطبيع_خيانة pic.twitter.com/TRf810FNuQ — Helwah Arouri (@HelwhaK) February 22, 2022



