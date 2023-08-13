بانا عليان تعلن خطوبتها.. وصديقتها تنشر صورة عريسها

شاركت خبيرة المكياج والمؤثرة الاجتماعية الأردنية بانا عليان خبر خطوبتها مع متابعيها عبر حسابها في "إنستغرام"، موثقة تجهيزات حفل قراءة الفاتحة وردود أفعال عائلتها وصديقاتها لهذه الأخبار السعيدة.

بانا عليان تعلن خطوبتها

عليان نشرت فيديو مؤثر تظهر فيه تراقص والدها بينما تقبل والدتها على جبهتها، مُشيرةً إلى أن كلمة "عقبالك" كانت دائمًا ما تخيفها وتتهرب منها، إلَّا أن وقتها قد حان للارتباط فباتت الكلمة بوابة سعادة جديدة.

وقلت عليان في الفيديو: "عقبالك، كلمة اسمعتها كتير بحياتي وكنت دايمًا أدور على مهرب.. ما بعرف هو خوف ولا أنا اتعودت أتهرب من هاد الموضوع".

وتابعت: " "بس من فترة اسمعتها من حد قريب مني وحسيت بشعور غريب كانت أول مرة أركز فيها منيح.. ابتسمت وحكيت إن شاء الله زي كأنو قلبي حس إنه أجى الوقت".

كما شاركت عليان لقطات لحظة معرفة صديقاتها بالخبر، فمنهن من عانقنها وأخريات أطلقن الزغاريد والمهاهات احتفالًا بالنبأ السعيد.

وأشرفت بانا على مكياجها معتمدًة ظلالًا ناعمة لإبراز ملامحهما، فيما اختارت قفطانًا أبيض مطرزًا بالزخارف الفضية، وأسدلت خصلات شعرها المموج على جانبي كتفها.

واختتمت عليان الفيديو، قائلة: "مش عارفة كتير أعبر بهاي اللحظة بس كل يلي بدي أحكيلكم إياه عقبال ما تختاروا الشخص الصح.. ودعواتكم".

وطالب جمهور مشهورة السوشال الميديا إياها بالكشف عن هوية زوجها، لتشير إلى أنها ستكشف كل شيء قريبًا، لكنها لا تريد أن يشعر بالصدمة لاسيما أنه ليس من محبي السوشال ميديا.

ورغم أن بانا لم تشارك صورة لخطيبها، قامت إحدى المدعوات على نشر صورة تجمع بانة بعريسها أثناء وقوفهما إلى جانب بعضهما البعض.



