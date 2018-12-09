ببطن بارز وملامح جميلة..سارة الودعاني تطل من جديد على متابعيها (صورة)

سارة الودعاني

أطلت خبيرة التجميل الشهيرة سارة الودعاني من جديد في أحدث صورها التي شاركتها مع متابعيها على موقع إنستغرام، وظهرت فيها ببطن بارز يؤكد وصولها إلى مراحل متقدمة من الحمل والتي كانت قد أعلنت عنه في وقت سابق.

وكانت الودعاني قد اختارت لإطلالتها الأخيرة عباءة باللونين الأسود والكحلي المطرزة من المنطقة العلوية ومنسدلة بشكل ناعم للأسفل، واختارت حجابًا أسود اللون ليتناسب مع باقي الألوان.

وكان الحمل واضحًا أنه في مراحل متقدمة على سارة الودعاني في الصورة، وهو الشيء الذي دفع محبيها للتعليق والسؤال عن الوقت المتبقي حتى تضع مولودها الأول، ومن جهة أخرى جاءت بعض التعليقات على شكل تخمينات وتوقعات حول جنس المولود.

View this post on Instagram A post shared by سارة الودعاني (@sarah_wad3ani) on Dec 7, 2018 at 6:47am PST

الجدير ذكره أن سارة الودعاني كانت قد أعلنت عن خبر حملها في شهر أكتوبر الماضي، بعد أن كانت قد مرت في تجربة صعبة وقتها وذلك عندما أخبرها الطبيب أنه يجب إجهاض الطفل بسبب وفاته، وفي وقت لاحق تبين أن الطبيب شخصها بطريقة خاطئة وكاد أن يودي بحياة الجنين لولا تدخل اليد الإلهية.