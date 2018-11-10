بدء تصوير الموسم السادس من (Arabs Got Talent)

أعلن علي جابر مدير شبكة إم بي سي عن تصوير أولى حلقات الموسم السادس من برنامج المسابقات الشهير (Arabs Got Talent)، حسب موقع مصرhوي.

ونشر جابر، عبر حسابه الشخصي على (انستجرام) صورة لأعضاء لجنة التحكيم والتي تضم النجم أحمد حلمي، ونجوي كرم، إلى جانب جابر.

كما نشر صورة سيلفي تجمعه باللجنة داخل كواليس التصوير وعلق قائلًا :(انطلاقة قوية للموسم السادس)، حسب موقع مصراوي

ومن المقرر أن يتم عرض الموسم السادس على الشبكة خلال الشهر المقبل.