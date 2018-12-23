بدرية طلبة وأول صورة تجمعها مع محمد عبده..شاهدوا ماذا قالت عن لقائها به

بدرية طلبة برفقة فنان العرب محمد عبده

شاركت الفنانة المصرية والكوميدية بدرية طلبة متابعيها عبر حسابها على موقع إنستغرام صورة تجمعها للمرة الأولى مع فنان العرب محمد، وبدت في غاية السعادة بأنها التقت بفنان كبيروصاحب مشوار فني حافل وتركت تعليقًا وصفت فيه هذا اللقاء.

وظهرت بدرية في اللقطة وكأنها التقت بالفنان محمد عبده في أحد ردهات الفنادق وتركت تعليقًا على الصورة قالت فيه: " بسأله حضرتك انا بدرية تعرفني؟؟؟؟ قالي طبعا اعرفك وبحبك جدا ودمك شربات، فرحانة قوى لانى من عشاقه واتربيت علي صوته المطرب الجميل".

View this post on Instagram A post shared by Badria Tolba بدرية طلبة (@badriatolbaofficial) on Dec 19, 2018 at 4:59am PST

على صعيد آخر، أعلنت الفنانة بدرية طلبة عن نشاطاتها في ليلة رأس السنة مع نهاية عام 2018، حيث ستكون متواجدة لتقديم عرض مسرحي بعنوان "بدرية اتخطفت" على مسرح تياترو النيل، وطلبت من الجميع الحضور من خلال حسابها على موقع إنستغرام.