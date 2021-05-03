بدر الشعيبي يتحدث عن كفاح والدته المتوفاة.. تركها والده برفقة 9 أبناء!

حلَّ المغني والممثل الكويتي بدر الشعيبي ضيفًا في برنامج "حمد قصص" مع الإعامي حمد قلم، وتطرَّق للحديث عن طفولته وقصة كفاح والدته والمشاق التي تكبدتها في تربيتهم وتوفير احتياجاتهم.

أشار بدر الشعيبي أن والدته عانت كثيرًا بعدما انفصل والده عنها وسافر إلى السعودية تاركًا إياها تتولى عناية 9 أبناء وسط ظروف مادية صعبة، إلَّا أنها لم تنسَ تعليمها واستكملته بعد انفصالها.

واستذكر أقسى اللحظات التي مروا بها كعائلة وهي خلو الثلاجة من الطعام، فكانت في بعض الأحيان لا تحوي إلَّا بيضة واحدة، موضحًا أن والدته كانت تبذل مجهودًا لتوفير الطعام لهم ولا تأكل هي أي شيء.



وحينما سأله حمد قلم إذا ما كانت والدته تلبي كل طلباته أم هناك بعض الرفض، أجاب أنها كانت ترفض الكثير من طلباته خلال فترة المراهقة، لكن الجانب الإيجابي من هذا هو اعتماده على نفسه وتربيته بشكل قوي.

من جهة أخرى، أوضح الشعيبي أن دخوله عالم الفن بعمر صغير ليس من أجل مساعدة والدته بل لعشقه لهذا المجال، حتى أنه كان يتقاضى أجورًا لا تذكر فقط من أجل العمل. بالمقابل فهو إلى الآن يخصص حزء من أمواله لأشقائه.



وتحدّث الشعيبي عن أسباب عدم امتلاكه سيارة واكتفائه بالإيجار، وعللَّ ذلك لعدم حبه لقيادة السيارات وعدم اهتماماته بامتلاك نوع أو عدد محدد من السيارات، مضيفًا أن بالنسبة له شراء جهاز جديد بالاستديو الخاص به أفضل من شراء سيارة جديدة.



وعن أصعب فترات حياته، شدد الشعيبي على أن صعب موقف كان عام 2018 عندما توجب عليه إخبار أشقائه الصغار إن والدتهم توفيت وفي الوقت نفسه عليه توجب عليه البقاء متماسكا.