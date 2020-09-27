بدر خلف يشارك فيديو وهو يرتدي فستان وكعب عالي.. واسمه يتصدر الترند!

شارك الشاب الإماراتي المثير للجدل بدر خلف فيديو جديد له من كواليس تصوير إحدى الإعلانات وهو يرتدي قفطان طويل مع كعب عالي ويضع المكياج على وجهه. الجمهور تداول الفيديو بشكل واسع وسخر من بدر، إلا أن ذلك لم يمنعه من تصدر الترند عبر تويتر في السعودية.

واعتاد بدر على إثارة الجدل كأن الموضوع أصبح جزء مهم من حياته، وكانت آخر أفعاله مشاركة تغريدة يعلن فيها حمله وأنه يمر بمرحلة الوحام واشتهى بالتحديد "عريكه ودولمه واقاشي"، وشارك تغريدة أخرى جاء فيها "يما في شي قاعد يرفسني فبطني..بسم الله".

الجمهور وقتها سخر منه كالعادة و تداولوا صورة قديمه له ببطن منفوخ عندما كان قد أرفقها بتعليق منذ سنة أنه حامل.

يذكر أن بدر كان يطل عبر التلفاز سابقاً كإعلامي في أحد البرامج، كما كان له برنامج "وذ بدر" لينتقل بعدها إلى عالم السوشال ميديا ويشارك يومياته ونصائح للفتيات حول الجمال والعناية بالبشرة من حسابه عبر تطبيق سناب شات.

واكتسب بدر قاعدة جماهيرية كبيرة في عالم العناية بالبشرة كما أنه يقدم منتجات عبر أحد التطبيقات ويقوم بتجربتها شخصياً ومشاركة النتائج مع الجمهور. أما عن حياته الخاصة، فهو متزوج من فتاة أجنبية وله منها ابنة ولم يشارك أي صور لهما سابقاً.

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