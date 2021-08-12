بدور البراهيم بفستان جريء مفتوح الصدر.. والجمهور يستذكر خلافها بهند القحطاني

تحاول الفاشونيستا السعودية بدور البراهيم إثارة الجدل على الدوام أكان ذلك بتصريحاتها الغريبة أو إطلالتها التي تتسم بنوع من الجرأة والخروج عن التقاليد السعودية، وقد تصدر اسمها في الآونة الأخيرة موقع التغريدات القصيرة "تويتر" بسبب فستانها الذي اعتبره البعض جريء.

وشاركت بدور البراهيم مراحل تجهيزاتها واستعدادها لحضور مناسبة عامة عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، وفي إحدى الفيديوهات وبينما تصفف شعرها وتضع مستحضرات التجميل أشارت إلى أنها لا تتمكن من تصوير إطلالتها كي لا تصبح "ترند في السعودية"، لكن الأمر المفاجئ استعراض فستانها في فيديوهات لاحقة.

نَشرت البراهيم فيديو وهي تتمايل أثناء سيرها في إحدى القاعات مُستعرضةً فستانها الأحمر الضيق مكشوف الظهر ذي فتحة صدر طويلة، وعملت على إخفاء صدرها المكشوف بإغلاق الفتحة قليلًا.

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى خانة التعليقات لإبداء غضبهم واستيائهم، فكتبت إحداهن ساخرة: " الحين مفرق راسك بمليون ومفرق صدرك بكم ؟ تستري يا حرمة عيب".

وعلَّقت أخرى: " شووووفيهن فاصخات الحيااا هي وهند القحاني يحسبون التطور بالتفصخ".

وعلق أحد المتابعين: "ياويلي بعد ذاك الحجاب كذا طلعت😷مايخافون الله".

وبعد تصدرها الترند، أطلَّت البراهيم من جديد عبر حسابها للرد على الهجوم الكبير، مُشيرة أن الجميع له الحرية لفعل ما يريد لطالما كان في حدود الأدب والاحترام، وأكَّدت أنها لم تفعل شيء يهين متابعيها أو يمسها شخصيًا.

وزعمت البراهيم أن الفيديوهات حُمِّلت عن طريق الخطأ، ورغم ذلك لا تشعر بأي ندم، وقالت: " كل الموضوع إني إنا منزلة مقاطع لي ونزلت بالغلط بالعام وتداولوها السوشيال ميديا، عليكم بالعافية أنا ما أحس حتى إني أنا أساسا مسوية شيء غلط ولا منزلة مقطع مرة مخل".

بدور البراهيم وخلافها مع هند القحطاني

واستذكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي الخلاف الذي جمع نجمة السوشيال ميديا هند القحطاني وبدو البراهيم ، عندما انتقدت الأخيرة لباس القحطاني وطريقتها في استعراض جسدها، وطالبتها بالرجوع لله وفطرتها السليمة.

وعلَّق أحدهم: "هذا دليل انه كل من يتكلم ع الثاني من المشاهير اللي مثلهم يكون متفقين وحابكينها كويس مع بعض".

كما سخرت البراهيم من طريقة رقص القحطاني وشبهتها بالشخصية الكرتونية "نقار الخشب"، وقالت: "أنت تحكين عن خشم القبائل شوفي خشمي تعرفين الحقيقي من التجميل، وبعدين كل بنت عندها مفاتن ولو أنا أطلع مفاتني ما كان جمهور بس 5 مليون متابع غير كل العالم يكون يتابعني"!.