بدور البراهيم تتلقى ملابس داخلية كهدية...والجمهور "بتلبسهم لنا"؟

موقف محرج تعرضت له الفاشينيستا السعودية بدور البراهيم بعد أن تلقت ملابس داخلية من ماركة "فندي" كهدية من أحدهم.

بدور أمام الكاميرا أبدت رد فعل غريب اعتبره الجمهور مزيف لأنه على الرغم من معرفتها بأن ما في الصندوق هو ملابس داخلية تابعت مشاركة الجمهور بباقي القطع، وعلق رواد السوشال ميديا على الفيديو بطريقة ساخرة كان منها:

"ليش المشاهير كل شي يشتروه او يجيهم هدية لازم ينشروه تافهين كثير و الاعلانات الكاذبة ليل و نهار انا كرهت السناب عبارة عن اعلانات و بس كل ساعة يعلنو عن عطر او اكل او مستحضرات تجميل"...وتابع آخر "تدور إثارة جدل الله لا يبلانا"...وجاء في تعليق أحدهم "بتلبسهم لنا؟".

بدور دائمًا ما تحاول إثارة الجدل بتصرفاتها وتصريحاتها وحتى إطلالاتها والتي كان آخرها ارتداء قميص أبيض شفاف نوعًا ما يكشف ما وراءه، إذ أن حمالة الصدر كانت واضحة للعين.

ومؤخرًا، شاركت بدور البراهيم متابعيها عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" مقطع فيديو لكأس من البيرة، وقالت ناصحة الفتيات بشربه: "بنات هاي البيرة يلي أقلكم عليها، اتجنن اتموت، يلي بيجي لازم يجرب هذه البيرة".

أيضاً كانت منذ مدة قريبة قد تصدر الترند بعد أن أجابت على أحد الأسئلة حول التمثيل أنه في حال قررت خوض غمار التمثيل فإنها لن ترضى إلَّا بمشاركة النجوم العمالقة في السعودية، وقالت:"إذا بمثل همثل مع العمالقة الكبار في السعودية.. أبغى أمثل مسلسلات أو أفلام سعودية.. أنا مو حاطة الموضوع في راسي".

كما وضعت البراهيم شروطًا لمشاركتها في أي عمل، قائلة: "لكن إذ فكرت في التمثيل هتكون أول أعمالي لازم تكون بطولة وأجري يكون عالي جدا حالي حال الكبار.. أنا بدور البراهيم"

للمزيد من قسم الترفيه:

مشعل الخالدي ومطالبات بالقبض عليه لوصفه طفلة بطريقة شهوانية

نجمة مسلسل التفاح الحرام تتشاجر مع حبيبها بالسلاح الأبيض...وطعن 12 شخص!

زوج هالة صدقي إلى السجن...وتهديد حكم الحمض النووي يطارد ابنيهما!