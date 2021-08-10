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بدور البراهيم بفستان مكشوف الصدر.. "ما أبغى أصير تريند"!

منشور 10 آب / أغسطس 2021 - 04:15
بدور البراهيم
بدور البراهيم

عادت الفاشينيستا السعودية بدور البراهيم لإثارة الجدل من جديد وهذه المرة عن طريق إرتداء فستان مكشوف من منطقة الصدر.

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بدور في البداية شاركت تحضيرات ما قبل الحفل أو الحدث الذي ستشاركه فيه ما بين المكياج والشعر وصولاً للفستان الذي شاركت صورته من المنطقة العلوية فقط وعلقت بـ "الفستان ما أقدر أصوره وانا لابسته عشان ما أصير تريند بالسعودية".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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بعدها بساعات قليلة شاركت فيديو وهي ترتدي الفستان والذي كان واضحاً أنه مكشوف من منطقة الصدر إلا أنها أغلقت تلك المنطقة بـ "دبوس"، ومن بعدها بلحظات قامت بحذف الفيديو الذي شاركته عبر حسابها في سناب شات.

الجمهور بدوره سخر منها بعدة تعليقات كان منها "انصحها تزور طبيب نفسي مو طبيعي التخبط الي عايشة فيه".. وتابع آخر "كنا نلبس كذا بالاعراس والفستان عادي وين الترند وييييين"..وجاء في تعليق أحدهم "هم  اثارة للجدل فقط كل من فقد الامل بوجهه راح يعرض شي ثاني ليتها ساكتة بس".

بدور البراهيم

بدور البراهيم تتلقى ملابس داخلية كهدية!

بدور كانت قد تلقت هدية منذ مدة بمناسبة عيد ميلادها وابدت وقتها رد فعل مزيف أمام الكاميرا لأنه على الرغم من معرفتها بأن ما في الصندوق هو ملابس داخلية تابعت مشاركة الجمهور بباقي القطع، وعلق رواد السوشال ميديا على الفيديو بطريقة ساخرة وقتها كان منها:
"ليش  المشاهير كل شي يشتروه او يجيهم هدية لازم ينشروه تافهين كثير و الاعلانات الكاذبة ليل و نهار انا كرهت السناب عبارة عن اعلانات و بس كل ساعة يعلنو عن عطر او اكل او مستحضرات تجميل". وتابع آخر "تدور إثارة جدل الله لا يبلانا"...وجاء في تعليق أحدهم "بتلبسهم لنا؟".
 

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