بدور البراهيم ترفض عرض صدرها لهذا السبب..ومتحولة جنسية تسخر من شكلها دون فلتر

تُحاول مشهورة السوشيال ميديا السعودية بدور البراهيم إثارة الجدل على الدوام بتصريحاتها وإطلالاتها التي تتسم في بعض الأحيان بالجرأة، لكن هذه المرة عادت من جديد للحديث عن مهرها والمبالغ الضخمة التي انهالت عليها من قبل الرجال من أجل الزواج بها.

شاركت بدور البراهيم مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" تستعرض فيه فستانها، وأشارت أنها أغلقت فتحة الصدر العريضة بقماشة حريرية كي لا تظهر مفاتنها ، وأعربت عن خوفها من كشفه كي لا يزيد مهرها، وذلك بعدما رفضت عرضًا للزواج بمهر باهظ وصل قيمته مليون ريال سعودي.

ورَّدت البراهيم على متابعة وصفتها بـ"الرخيصة"، وقالت: "واحد لا أعرفه ولا يعرفني وقال أريد أتزوجك وأدفعلك 266مليون ريال مهر.. هل والدتك كانت رخيصة يوم دفع لها والدك مهر؟".

وأضافت: "الرجل مقتدر ويريد يدفعلي، وهذا شرع الله، أنا ولا عمري تزوجت عن طريق علاقة، كله زواج تقليدي، يعني أنا رخيصة، يعني لما يجي الرجال يدفعلي أصير أنا رخيصة، لما يكون هو مقتدر مادياً ويدفع على سنة الله ورسوله أكون أنا رخيصة؟".

وأوضحت البراهيم أنها توَّد الزواج هذه المرة من شخص يحبها وتحبه، وقالت: "هذه المرة أريد أن أتزوج رجل أعرفه ويعرفني، أحبه ويحبني، أنا لو أأشر بس من بكرة أتزوج، ولا أريد أتزوج بشكل عشوائي".

بدور البراهيم بلباس البحر

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لبدور البراهيم على متن يخت وسط البحر مُرتدية ملابس البحر، لكن لم تكن ملابسها ما أثار الجدل والسخرية، بل ظهورها دون فلتر كاشفًا عن شكل ملامحها الحقيقي وجسدها الممتلئ وبشرتها السمراء.

وأوضحت البراهيم أن الفيديو مفبرك وأنها أجمل في الحقيقة وأنحف، وطلبت من الجميع حذف الفيديو وعدم تداوله مبررةً ذلك بظهورها بملابس البحر وهو شيء يسيء لها، وأكَّدت أنها لا تكترث بفبركة الفيديو أو ظهورها دون فلتر لأنها ستظهر في مقابلة قريبًا بشكلها الحقيقي.

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للسخرية من البراهيم وتكذيب ادعائها بأن الفيديو مفبرك ومُعدَّل، فكتبت إحداهن: "عرفنا كل شي خلاص طلعت الاضاءة والفلاتر ساتره كل شي ، شوفو كيف تتكلم بارتباك وريقها ناشف".

وعلَّقت أخرى: " لما الفستان الأحمر ما قالت لا تتداولون بس هذا شوي و تصيح😂 الحمد لله عشان الناس تصدق ان الفلاتر تغير".

وعلَّق أحد المتابعين بسخرية: " يسيء لي😂 واللي قبل ما كان فيهن اساءة لذاتك".

كاتولينا ترد على فيديو بدور البراهيم

وانتهزت المتحولة الجنسية كاتولينا الفرصة للسخرية على شكل البراهيم دون فلتر عبر حسابها على تطبيق "سناب شات".