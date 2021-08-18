بدور البراهيم غاضبة بسبب تشبيهها بـ المتحولة كاتولينا… والأخيرة تهدد بـ فضائح!

سخرية كبيرة تعرضت لها مشهورة السوشال ميديا بدور البراهيم بعد أن تم تشبيهها بـ المتحولة الجنسية كاتولينا.

بدور البراهيم أطلت بفيديو وعلقت على التعليقات المتداولة بـ "مشبهيني بهذا المثلي كاتولينا.. حرام عليكم كل هالأنوثة وتشبهوني بيه..مع احترامي لها بس أنا حرمة يعني..وش ذا بنات صراحة زعلت منكم"..

الرد كان سريعاً من كاتوليتا والتي علقت بـ "مع احترامي لبنات السعودية.. انا ما بشوفك انثى الوجه كانه طاجن مغربي والرقبة رقبة فيل والصوت لحاله صوت أبو عباس..أي نعومة تتكلمي عنها..ونصيحة مني ليكي احترمي نفسك قبل ما استلمك يا حوله"...

ومن بعدها شاركت كاتولينا فيديو جاء فيه "ضبي حالك واطلعي تأسفي قولي انا ما قصدي عشان ما أطلع الفضايح كلها"...

بدور البراهيم بفستان مكشوف الصدر!

بدور كانت منذ أيام قد أثارت الجدل بعد أن شاركت تحضيرات ما قبل إحدى الحفلات الذي ستشاركه فيه ما بين المكياج والشعر وصولاً للفستان الذي شاركت صورته من المنطقة العلوية فقط وعلقت بـ "الفستان ما أقدر أصوره وانا لابسته عشان ما أصير تريند بالسعودية".

بعدها بساعات قليلة شاركت فيديو وهي ترتدي الفستان والذي كان واضحاً أنه مكشوف من منطقة الصدر إلا أنها أغلقت تلك المنطقة بـ "دبوس"، ومن بعدها بلحظات قامت بحذف الفيديو الذي شاركته عبر حسابها في سناب شات.

بدور بدورها بعد الجدل الكبير علقت بأن الفيديو كان من المفترض أن يتم مشاركته عبر الستوري الخاص إلا أنه بالخطأ نزل ضمن الستوري العام، وتابعت أنهم لم تفعل أي شيء خطأ لتخجل منه ولا يهمها أمر تداول الفيديو.

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