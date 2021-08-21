  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. بدور البراهيم بلباس مكشوف ووصلة رقص على متن اليخت.. والجمهور "سكرانة"!

بدور البراهيم بلباس مكشوف ووصلة رقص على متن اليخت.. والجمهور "سكرانة"!

منشور 21 آب / أغسطس 2021 - 12:06
بدور البراهيم
بدور البراهيم

بدور البراهيم هو الإسم الأكثر إثارة للجدل حالياً بعد تداول عدة فيديوهات تثبت أنها من إحدى الشخصيات العربية تناقضاً.

اقرأ ايضاًرهف القنون تطل بصدر مكشوف من داخل أحد النوادي الليلية!رهف القنون تطل بصدر مكشوف من داخل أحد النوادي الليلية!

منذ ساعات تم تداول فيديو لـ بدور البراهيم وهي على متن يخت بحري برفقة أحدهم، وظهرت بدور بلباس كاشف من المنطقة العلوية على غير عادتها كما كان هنالك أحدهم يرمي عليها الورود أثناء تراقصها على متن اليخت.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by البوابة (@albawabame)

الجمهور بدوره سخر من بدور البراهيم بسبب تعليقاتها المتناقضة حول أنها من غير الممكن أن تقدم أي فيديوهات جريئة أو تطل بملابس فاضحة أو غير محتشمة على حسب وصفها، كما أن البعض وصفها بأنها "سكرانة" وتساءلوا أيضاً حول هوية الشخص الذي معها في الفيديو والذي ظهر وهو يرمي الورود عليها.

بدور البراهيم تتحدث عن صدرها!

في نفس السياق، تم تداول فيديو جديد لـ بدور البراهيم وهي تتحدث عن الفستان الذي ترتديه وعلقت بـ "غطيت منطقة الصدر عشان ما يطلع ويزيد مهري"....

سبب تعليق بدور البراهيم كان تداول فيديو لها من أيام من إحدى المناسبات التي علقت عليها "الفستان ما أقدر أصوره وانا لابسته عشان ما أصير تريند بالسعودية"... إلا أنها بعدها بساعات قليلة شاركت فيديو وهي ترتدي الفستان والذي كان واضحاً أنه مكشوف من منطقة الصدر إلا أنها أغلقت تلك المنطقة بـ "دبوس"، ومن بعدها بلحظات قامت بحذف الفيديو الذي شاركته عبر حسابها في سناب شات.

وقتها علقت بدور البراهيم بأن الفيديو تم مشاركته بالخطاً على الستوري العام إلا أنه رغم ذلك لا تشعر بأنها فعلت شيئاً خطاً وغير مهتمة بالهجوم.

بدور البراهيم

 للمزيد من قسم الترفيه:

زوج رهف القنون يفجر مفاجأة: فحص الـDNA كشف أن الطفلة ليست ابنتي
بلقيس فتحي بصدر مكشوف ووصلة رقص أمام محمد رمضان!
مودل روز بوصلة رقص من داخل ملهى ليلي!

كلمات دالة:بدور البراهيمفضيحة بدور البراهيمفيديو بدور البراهيمبدور البراهيم 2021

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...