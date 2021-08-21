بدور البراهيم بلباس مكشوف ووصلة رقص على متن اليخت.. والجمهور "سكرانة"!

بدور البراهيم هو الإسم الأكثر إثارة للجدل حالياً بعد تداول عدة فيديوهات تثبت أنها من إحدى الشخصيات العربية تناقضاً.

منذ ساعات تم تداول فيديو لـ بدور البراهيم وهي على متن يخت بحري برفقة أحدهم، وظهرت بدور بلباس كاشف من المنطقة العلوية على غير عادتها كما كان هنالك أحدهم يرمي عليها الورود أثناء تراقصها على متن اليخت.

الجمهور بدوره سخر من بدور البراهيم بسبب تعليقاتها المتناقضة حول أنها من غير الممكن أن تقدم أي فيديوهات جريئة أو تطل بملابس فاضحة أو غير محتشمة على حسب وصفها، كما أن البعض وصفها بأنها "سكرانة" وتساءلوا أيضاً حول هوية الشخص الذي معها في الفيديو والذي ظهر وهو يرمي الورود عليها.

بدور البراهيم تتحدث عن صدرها!

في نفس السياق، تم تداول فيديو جديد لـ بدور البراهيم وهي تتحدث عن الفستان الذي ترتديه وعلقت بـ "غطيت منطقة الصدر عشان ما يطلع ويزيد مهري"....

سبب تعليق بدور البراهيم كان تداول فيديو لها من أيام من إحدى المناسبات التي علقت عليها "الفستان ما أقدر أصوره وانا لابسته عشان ما أصير تريند بالسعودية"... إلا أنها بعدها بساعات قليلة شاركت فيديو وهي ترتدي الفستان والذي كان واضحاً أنه مكشوف من منطقة الصدر إلا أنها أغلقت تلك المنطقة بـ "دبوس"، ومن بعدها بلحظات قامت بحذف الفيديو الذي شاركته عبر حسابها في سناب شات.

وقتها علقت بدور البراهيم بأن الفيديو تم مشاركته بالخطاً على الستوري العام إلا أنه رغم ذلك لا تشعر بأنها فعلت شيئاً خطاً وغير مهتمة بالهجوم.

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