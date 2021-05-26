بدور البراهيم تنصح متابعاتها بشرب البيرة.. وأحداهن ترد "مو محتاجين نصيحتج عارفين ربنا عدل"

دائمًا ما تثير الفاشونيستا وخبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم الجدل بتصريحاتها المستفزة وتعليقاتها التي لا داعي لها.

ومؤخرًا، شاركت بدورالبراهيم متابعيها عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" مقطع فيديو لكأس من البيرة، وقالت ناصحة الفتيات بشربه: "بنات هاي البيرة يلي أقلكم عليها، اتجنن اتموت، يلي بيجي لازم يجرب هذه البيرة".

وانهال رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق على الفيديو خاصتها، وانقسموا بين مدافع ومهاجم، فكتب أحدهم: "مو كل بيرة خمر عادي يكون شراب الشعير".

وكتبت أخرى مدافعة: " معقوله مو فاهمين !! ترا قصدها شراب الشعير العادي نسميه بيره في البقالات ينباع زي موسّي وهولستون هذي الانواع شراب شعير بدون كحول وشراب الشعير او البيره الي بدون كحول يوصف لزياده الوزن وتنظيف الكلى والمسالك البوليه".

وأوضحت إحداهن: " خير ان شالله وش فيكم ؟ ترا ماعندنا بالسعوديه بيره فيها كحول؟ وهذا مطعم اكلات بحريه مشهور عندنا !! خيييييير".

وكتب أحدهم منتقدًا: "هه تبغى تعلم البنات على شيء ثاني🍺نفهم حركات بدور بس لازم تتأدب من الحكومة السعودية".

وعلَّق أحدهم ساخرًا: " ماشالله تطورت العزبة، صارو ينصحون بعد بغضب الله علينا😅😅 لا مو محتاجين نصيحتج الحمدلله عارفين ربنا عدل ولا نقرب من المسكرات ابد".

بدور البراهيم واستعراض جسدها

وفي وقت سابق، انتقدت نجمة السوشيال ميديا لاستعراض جسدها، حيث سألها متابع لها جاء فيه سؤالًا جاء فيه: "ليش صايرة توجهين الكاميرا على جسمك في الفترة الأخيرة.. لو عندي فلوس كنت جيت تزوجتك".

وردت البراهيم بطريقة مستفزة مُستنكرةً تعليقه عبر فيديو نشرته على حسابها "سناب شات"،وقالت: "“أطلع بجسمي عادي وين المشكلة يعني؟.. أحس إني ما أطلع بصورة خادشة أو بصورة ما تليق بي أو بمحتواي .. الكل يطلع الحين بدون عباءة يعني جت على بدور البراهيم”. وأضافت: “أحسن إن ما عندك فلوس”.

بدور البراهيم : اطلع جسمي عادي وش المشكلة يعني؟ pic.twitter.com/oNE5m0pvvP — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) May 18, 2021

بدور البراهيم وهند القحطاني

وسابقًا، تصدرَّت بدور البراهيم حديث وسائل الإعلام بعدما احتكت بزميلتها هند القحطاني على "سناب شات"، حيث أجابت على سؤال لأحد متابعيها، جاء فيه: "التغير الي صار في ستايلك مو بداية تقليد لـ هند القحطاني أو أنا غلطان"؟!.

وجاء رد بدور بـ "شتان ما بين ستايل بدور البراهيم وهند القحطاني مع إحترامي لها"!، وتابعت بدور "أقسم بالله العظيم لو أنا أسوي سوات هند إلا أهز الكرة الأرضية مو بس السوشال ميديا، بس أنا راحمتكتم واللهي".