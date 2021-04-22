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بدور البراهيم تستفز ابن شقيقتها بوالده المتوفي..فيديو!

منشور 22 نيسان / أبريل 2021 - 04:11
بدور البراهيم
بدور البراهيم

عاد اسم خبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم لتصدر الحديث مجدداً بعد بعد أن شاركت فيديو لابن شقيقتها.

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بدور في البداية شاركت صُورة للطفل وارفقتها بتعليق "ولد نوف أختي يجنن يا عمري أبوه متوفي مالحق على أبوه..عاد أبوه قريب مني وصديق بعمري"....من بعدها شاركت فيديو وهي تتحدث مع الطفل وتسأله ما إذا كان يتذكر والده المتوفي على الرغم من أنه كان في عُمر صغير عندما فقده.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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الجمهور بدوره هاجم بدور واتهمها بـ اللاانسانية والتجرد من الأخلاق مقابل أن تتصدر الحديث عبر منصات التواصل الإجتماعي، بينما علق البعض على الموضوع بـ الاستدلال بالآية القرآنية "فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ".

بالحديث عن بدور فهي تعتبر من الأسماء المثيرة للجدل إذ كانت منذ مدة قريبة قد تصدر الترند بعد أن أجابت على أحد الأسئلة حول التمثيل أنه في حال قررت خوض غمار التمثيل فإنها لن ترضى إلَّا بمشاركة النجوم العمالقة في السعودية، وقالت:"إذا بمثل همثل مع العمالقة الكبار في السعودية.. أبغى أمثل مسلسلات  أو أفلام سعودية.. أنا مو حاطة الموضوع في راسي"...كما وضعت البراهيم شروطًا لمشاركتها في أي عمل، قائلة: "لكن إذ فكرت في التمثيل هتكون أول أعمالي لازم تكون بطولة وأجري يكون عالي جدا حالي حال الكبار.. أنا بدور البراهيم".

أيضاً كانت قد تلقت الفاشنيستا عرض زواجٍ من شابٍ خليجي بفيديو جاء فيه:
"مساء الخير.. يا اخوان أبيكم تساعدوني نوصل المسج للأخت بدور إبراهيم وأنا موافق أدفع المهر 2 مليون ريال، يا ريت توصلون المسج"!

يضاف إلى ذلك كانت بدور قد تلقت سؤال من أحد المتابعين حول هند القحطاني والذي جاء فيه "التغير الي صار في ستايلك مو بداية تقليد لـ هند القحطاني أو أنا غلطان"؟!...وجاء رد بدور بـ "شتان ما بين ستايل بدور البراهيم وهند القحطاني مع إحترامي لها"!، وتابعت بدور "أقسم بالله العظيم لو أنا أسوي سوات هند إلا أهز الكرة الأرضية مو بس السوشال ميديا، بس أنا راحمتكتم واللهي".

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