انتقاد بدور البراهيم لتسليط الكاميرا على جسمها .. وردها مستفز

لا تتوانى خبيرة التجميل والفاشونيستا السعودية بدور البراهيم على إثارة الجدل بين الفينة والأخرى، ففي الآونة الأخيرة بدأت تستعرض جسدها بشكل مكثَّف، وهو ما أثار استغراب متابعيها وخاصة أنها انتقدت نجمة السوشيال ميديا هند القحطاني لاستعراضها جسدها باستمرار.

وقد هاجمت بدور البراهيم أحد متابعيها الذي وجَّه لها سؤالًا، جاء فيه: "ليش صايرة توجهين الكاميرا على جسمك في الفترة الأخيرة.. لو عندي فلوس كنت جيت تزوجتك".

بدور البراهيم : اطلع جسمي عادي وش المشكلة يعني؟ pic.twitter.com/oNE5m0pvvP — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) May 18, 2021

وردت البراهيم بطريقة مستفزة مُستنكرةً تعليقه عبر فيديو نشرته على حسابها "سناب شات"،وقالت: "“أطلع بجسمي عادي وين المشكلة يعني؟.. أحس إني ما أطلع بصورة خادشة أو بصورة ما تليق بي أو بمحتواي .. الكل يطلع الحين بدون عباءة يعني جت على بدور البراهيم”. وأضافت: “أحسن إن ما عندك فلوس”.

بدور البراهيم وهند القحطاني

وسابقًا، تصدرَّت بدور البراهيم حديث وسائل الإعلام بعدما احتكت بزميلتها هند القحطاني على "سناب شات"، حيث أجابت على سؤال لأحد متابعيها، جاء فيه: "التغير الي صار في ستايلك مو بداية تقليد لـ هند القحطاني أو أنا غلطان"؟!.

وجاء رد بدور بـ "شتان ما بين ستايل بدور البراهيم وهند القحطاني مع إحترامي لها"!، وتابعت بدور "أقسم بالله العظيم لو أنا أسوي سوات هند إلا أهز الكرة الأرضية مو بس السوشال ميديا، بس أنا راحمتكتم واللهي".

كما سخرت بدور من فيديو راقص قديم لـ هند وشبهتها بالشخصية الكرتونية "نقار الخشب"، وتابعت "أنت تتحكين عن خشم القبائل شوفي خشمي تعرفين الحقيقي من التجميل، وبعدين كل بنت عندها مفاتن ولو أنا أطلع مفاتني ما كان جمهور بس 5 مليون متابع غير كل العالم يكون يتابعني"!