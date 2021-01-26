بدور البراهيم تهاجم هند القحطاني.. والأخيرة تصف أحد مشاهير السناب شات بـ المرأة المتبرجة!

اشتعلت حرب إلكترونية بين هند القحطاني وبدور البراهيم بعد أن قررت الأخيرة انتقاد هند بغاية تصدر الحديث وكسب الجمهور.

وبدأ الأمر بعد أن سخرت بدور من فيديو راقص قديم لـ هند وشبهتها بالشخصية الكرتونية "نقار الخشب"، وتابعت "أنت تتحكين عن خشم القبائل شوفي خشمي تعرفين الحقيقي من التجميل، وبعدين كل بنت عندها مفاتن ولو أنا أطلع مفاتني ما كان جمهور بس 5 مليون متابع غير كل العالم يكون يتابعني"!

بدورها قررت هند الرد بعدة فيديوهات كان أولها السخرية من تصريحات بدور التي جاء فيها أنها تتمنى أن تتحجب قريباً، وتابعت "انت تلاحظون أي حد يبي يصير ترند يجيب سيرتي ويطلع قدام الكاميرا بكامل أناقته لأنو يعرف من دون ذكر اسمي ما حد يطل بوجهه"

وتابعت هند هجومها وهذه المرة على مشهور السناب شات "ممدوح الشمري" بـ "حتى الرجال لما يهاجمني يروح يحف حواجبه ويحط روج خفيف ومكياج لأنو يدري رح ينتشر الفيديو الي يجيب اسمي فيه"!

رد هند جاء بعد أن هاجمها ممدوح واتهما بأنها تبحث عن الترند وتصدر الحديث حتى تتمكن من الحصول على المزيد من الإعلانات بغاية دفع أجار القصر الذي تُقيم فيه، وأضاف "انتي مش وجه قصور انتي خدامة بالقصر كثير عليكي"!

وتفاعل الجمهورمع هذه الحرب بشكل كبير، وكانت التعليقات كالتالي "اتركوها بحالها خلص مو طبيعين العرب شو بحشروا انفهم بكل شي خلص هي حرةةةة افهموااا"، وتابع أحدهم "ممدوح المجاهر شغال قذف بالمشهورات السعوديات فقط طلعت عقدته السعوديه والسعوديات"، وكان هنالك تعليق " كلامها منطقي إذا شفتها ترند اشوف سناباتها ،احلى شيء يوم تتكلم عن بدور واخوها الناعم مرمطتهم".

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