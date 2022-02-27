بدور البراهيم ويعقوب بوشهري معًا في معرض العطور .. فهل تحاول استفزاز فاطمة الأنصاري؟

اجتمعت الفاشونيستا وخبيرة التجميل بدور البراهيم بنجم الـ"سناب شات" الكويتي يعقوب بوشهري في معرض العطور الرياض، وأثارت التكهنات حول علاقة تجمعهما.

أحدثت بدور البراهيم موجة من الجدل والفضول بعد نشرها مقطع فيديو يجمعها بيعقوب بوشهري من معرض العطور، حيث يمكننا سماعها تقول: "يا اهلا وسهلا ومرحبا، والله نورتنا يعقوب"، بينما هو رحب بها وحياها بذات الطريقة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، فمنهم من رأى أن بدور تحاول استفزاز طليقة يعقوب بوشهري، الفاشونيستا السعودية فاطمة الأنصاري، بسبب الخلافات التي تجمعهما، حيث إحدى المتابعات: "احسها اعناد لبنات النصاري ولا يتروالي"، وأضافت أخرى "تبي تقهر فاطمه".

من جهة أخرى، رأى البعض أن بدور تحاول استغلال يعقوب لتصدر الترند، فكتبت إحداهن منتقدة: "ويييييع على أسلوبها من دخلت تقول شالمفاجاه وهي عارفه لمن هاااعطور وليش صاير حلو بعينها من طلق وتسويله منشن ع كلامه صج قليلة أدب".

وأضافت أخرى: "تابعو سناب بدور قبل لاتروح المقاطع اول م دخلت المعرض هرب منها يعقوب وحتى ربعه يسوون م يشوفونها ، وهي الا تلزق فيه عشان بس تغيظ بنات الانصاري ، خفيفه وغصب تلزق ، م حشمت نفسها حتى لو بينكم مشاكل مو هالدرجه ترخصين نفسك ، وع".

وشبهها البعض بالفنانة الكويتية هيا الشعيبي التي يراها البعض أنها تحاول على الدوام إستفزاز صديقتها السابقة إلهام الفضالة عبر التقاط الصور مع طليقها أو ابنتها نور، وعلَّقت إحداهن: "هيا الشعيبي فرع السعوديه".

خلاف بدور البراهيم وفاطمة الأنصاري



ويجدر الإشارة إلى الخلاف بدأ بين البراهيم والأنصاري بعدما انتقدت الأولى تكتم الأخيرة على خبر طلاقها من يعقوب بوشهري، حيث اتهمتها باستغلال الوضع لتصدر الترند، كما اتهمت شقيقتها أمل الأنصاري باستئجارها سيارة البنتلي التي أهدتها لفاطمة عقب طلاقها فقط من أجل التظاهر والاستعراض.

وقالت البراهيم في فيديو نشرته عبر حسابها على "سناب شات: "ذكرون يوم انفصلت.. أول ما إجيت من دبي إيش قلت لكم.. قلت لكم أنا راح انفصل وإذا تم الانفصال راح أعلمكم.. كنت واضحة.. ما أماطل زيِّ بعضهم.. الحين يدورن التريند".

وأضافت: "الحين الهبّة الجديدة.. إن الواحد يهدي الثاني سيارة.. عرفتوا الحين تريند.. الحين ما في مشهورة إلا وتاخذلها سيارة أجار أو من معارفها الوكالات وتطالعها وتهديها لـ نفسها أو لأختها أو أخوها أو هم يهدونها ياها.. عرفتوا الفيلم.. تستأجرها أسبوع أسبوعين وتصور فيها.. وبعدين ترجعها.. وتطلع قال هاذي سيارتها..".

وجاء رد أمل على سخرية البراهيم في فيديو انتقدت أسلوبها في كسب المشاهدات على حساب مشاعر الآخرين وآلامهم، وقالت :"تحسينهم بلا مشاعر وكرامة.. ترا الترند اللي ميتين عليه الكثير.. أسهل شي تقدر تسويه.. خصوصا هالأيام من تصير سالفة.. ما تلاقين إلا صورك معلقة بكل زاوية.. وش هذا من جد شي مو طبيعي.. متاجرة بمشاعر العالم.. ما أذكر يوم أنا وأخواتي أحد طلع ترند ونشبناله".