بدور البراهيم تفتخر أنها أول سعودية مثيرة للجدل.. ومتابع يسخر "أول سعودية مثيرة للشفقة"!

ما تزال خبيرة المكياج بدور البراهيم تثير استفزاز متابعيها بتصريحاتها وإطلالاتها، رغم أنها أشارت سابقًا عن نيتها بالتوقف عن اتباع ذلك أسلوبها المثير للجدل.

ومؤخرًا، تفاخرت بدور البراهيم أنها المشهورة السعودية الأولى التي تثير الجدل عبر مقطع فيديو شاركته عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، وقالت: "نرجع لمحور حديثنا، وأحب أكمل وأقول إني أنا افتخر إني أول سعودية مثيرة للجدل، بعدين يلي جاؤوا بعدي يمكن إنهم أكثر شهرة أو نفس الشهرة مثل هند القحطاني أكيد هي ما شاء الله تبارك الله حققت شهرة واسعة وكذلك وذ نكهة وبنات قحطان".

وتابعت: "بس أنا بصراحة إلي فترة مهدية وصراحة صرت أضايق كل ما اتكلم شي أصير ترند، صار الموضوع يضايق أكتر ما يفيد، أنا إنسانة عندي براند وشغل مركزة بشغلي وما أبغى اتشتت في السوشيال ميديا".

وانهالت التعليقات الساخرة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين انتقدوا وصف بدور البراهيم نفسها بـ"المثيرة للجدل"، فكتبت إحداهن: "لا حول ولا قوة الا بالله ، الغلط مب منهم للأسف من العالم الي سوت لهم قدر وتتابعهم ، الله يعينهم على ما ابتلاهم فيه".

وعلَّق آخر: "انت اول من تثير الشفقه"، وأضافت إحاهن "انتي خليك بس مره مهرك بمليون ومره بالمليونين والحقيقه محد يباك حتى مسيار".

وعلَّقت إحدى المتابعات مستذكرة خلافها بالمتحولة الجنسية كاتولينا: "بعدين مشهوره ب قلت الحي وين كاتونيلا عنها يسمعها وهي تقول سعوديه".



بدور البراهيم تطلب مساعدة متابعيها في اختيار زوجها المستقبلي

طلبت بدور البراهيم مساعدة متابعيها في اختيار زوجها المستقبلي، وكشفت عن تلقيها رسائل شبه يومية من رجال أعمال جادين في قرار الزواج منها، إذ لا يودون التواصل معها عن طريق هاتفها الشخصي بل يطلبون هاتف والدها للتقدم لخطبتها، لكنها أبدت استغرابها من طلب رقم والدها رغم أنه متوفى من مدة.

وأكَّدت الفاشونيستا أن لا مشكلة لها بإعادة تجربة الزواج، لكنها محتارة حول أين من المتقدمين ستختار فهم من مراكز مرموقة وأولاد عشائر وقبائل معروفة.

وفي حال زواجها، لفتت البراهيم أنها لن تعلن زواجها على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن سيلاحظ المتابعون تغييرات على نمط حياتها الشخصي، رغم أن المتقدمين منحوها الحرية لمواصلة طريقها على السوشيال ميديا وغير أنانيين.