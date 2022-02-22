بدور البراهيم تحتفل بعيد ميلادها الـ38.. وتتألق بإطلالة ذهبية

احتفلت الفاشونيستا السعودية بدور البراهيم بعيد ميلادها الـ38 برفقة الأصدقاء وبعض المشهورات وسط أجواء حماسية صاخبة في ساعات متأخرة من يوم الأحد الموافق 20 فبراير 2022.

وشاركت بدور البراهيم متابعيها عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" العديد من مقاطع الفيديو والصور توثِّق تفاصيل حفل عيد ميلادها الذي أقيم في منتجع فاخر يطل على البحر.

ويمكننا رؤية لمحات من حفل عيد الميلاد، حيث نرى قاعة الاحتفال البيضاء مُزينة بباقات الورود الحمراء والشموع المضاءة التي أضفت لمسة رومانسية للحفل، كما تضمن بوفيه يحوي ما لذ وطاب من أطباق الطعام والحلويات والشوكولاتة اللذيذة، وبالتأكيد قالب الحلوى المكوَّن من طبقات متعددة من الكريما البيضاء، فضلًا عن الفرقة الشعبية التي أمتعت الضيفات.

إطلالة بدور البراهيم في حفل عيد ميلادها

ولفتت البراهيم الأنظار إليها بإطلالتها الأنيقة مُرتديةً فستانًا ذهبيًا ضيقًا من الترتر البراق مستعرضةً منحنيات جسدها، وتزيَّن بأكمام منفوخة ومتصلة من الخلف باللون الوردي. وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر نصف مرفوعة، واعتمدت مكياج ناعم من درجات الوردي.

مشهورات في حفل عيد ميلاد بدور البراهيم

وحضر الحفل العديد من المشهورات اللواتي حرصت الفاشنيستا السعودية التقاط صور برفقتهن من بينهم: زينب العسكري، ومنال العيسى، وسارة الغامدي، بينما اعتذرت نجمة السوشال ميديا السعودية رهف القحطاني (وذ نكهة) عن الحضور ونشرت صورة لبدور عبر حسابها على السناب شات مُرفقًا بعايدة لطيفة.



