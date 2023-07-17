براد بيت يصدم متابعيه في أحدث ظهور.. شاب ثلاثيني دون تجاعيد

أشعلت وسامة النجم الأمريكي براد بيت مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تواجده في نهائي بطولة ويمبلدون للتنس إلى جانب أفراد من العائلة المالكة البريطانية وعدد من النجوم العالميين.

براد بيت يعود بالزمن

وبدا بيت أثناء جلوسه على مدرجات الملعب غاية في الوسامة بإطلالة شبابية، مرتديًا قميص أزرق نسَّقه مع سترة رمادية اللون، فيما صفف شعره بطريقة مهذبة وارتدى نظارة شمسية سوداء.

ولفت الكثيرون إلى أن بيت يعود بالزمن إلى الوراء، إذ بدا في الثلاثنيات من عمره ليس في عقده السادس، فقد لوحظ اختفاء تجاعيد وجهه ورقبته، كما تمتع ببشرة متوهجة ونضرة؛ حتى أن البعض طالب بمعرفة العقار السحري لإبقائه شابًا.

وكتبت إحداهن معلقة: "اللي عنده الفلوس ويعرف كيف يهتم بنفسه مايكبر راحه واكل صحي ورياضة وحقن ووووو مو مثل الشخص الكادح المكروف فشي طبيعي مو غريب ليش هالضجة".

وعلَّقت أخرى: "بعض التعليقات بيقولون الفلوس،، مش شرط ،، اللي يهتم بنفسه واكله وبشرته ،،كثير ناس ماديتهم عاديه وماشاء الله شباب.،حتى لو حطوا بوتوكس ولا فلر شي بسييط..مايعبي وجهه مثل البعض".

نجوم في نهائي بطولة ويمبلدون

وبالعودة إلى المباراة، جلس بيت إلى جانب المخرج العالمي جاي ريتشي، الذي عمل معه في فيلم Snatch عام 2000، لمشاهدة المباراة التي جمعت كل من الإسباني كارلوس ألكاراز على الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

كما تواجد في المباراة العديد من النجوم أبرزهم: النجم العالمي هيو جاكمان وزوجته، والنجم البريطاني دانييل كريج، بطل سلسلة أفلام "جيمس بوند"، وزوجته الساحرة راشيل وايز، بالإضافة إلى الممثل توم هيدلستون والمغنية أريانا غراندي.

بالإضافة إلى كبار النجوم، تواجد الأمير ويليام وأميرة ويلز كيت ميدلتون رفقة طفليهما الأمير جورج والأميرة شارلوت في المكان المخصص للعائلة المالكة البريطانية.



