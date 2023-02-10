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براد بيت وجورج كلوني يجتمعان من جديد في فيلم Wolves.. صور من الكواليس

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 10 شباط / فبراير 2023 - 12:36
براد بيت وجورج كلوني
براد بيت وجورج كلوني

بدأ النجمان الهوليووديان الشهيران "براد بيت" و"جورج كلوني" تصوير مشاهدهما في فيلم جديد وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققانه في سلسلة أفلام  ocean.

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براد بيت وجورج كلوني من تصوير مشاهدهما في الفيلم الجديد

رصدت عدسات الكاميرا الثنائي الهوليوودي براد بيت وجورج كلوني في موقع تصوير الفيلم الجديد في ولاية نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويحمل الفيلم اسم Wolves، وظهر براد بيت وجورج كلوني بملابس متشابهة وبإطلالة سوداء وسترات جلدية حيث بدا الانسجام الكامل بالعمل واضح بينهما.

وانتقل الجمهور الى مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق على الصور، فقال أحدهم: "لا يمكننا الانتظار لمشاهدة هذا الثنائي في فيلم "الذئاب"".

كما كتب حساب إحدى المجلات معلقًا على الصور التي تجمع الثنائي : "براد بيت وجورج كلوني يبتسمان خلال تصويرهما فيلم الذئاب المثير في نيويورك".

براد بيت وجورج كلوني

 

براد بيت وجورج كلوني

براد بيت وجورج كلوني

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والجدير بالذكر ان هذه ليست التجربة الأولى للثنائي سويًا حيث قدما سابقًا سلسلة الأفلام الشهيرة Ocean التي حققت الكثير من النجاح عند عرضها بكافة أجزائها وضمت عدد من أبرز مشاهير هوليوود.

قصة فيلم Wolves للثنائي براد بيت وجورج كلوني

تدول أحداث فيلم Wolves أو الذئاب حول وسيطين يوكّل لهما المهمة نفسها، ويقومان بها في اطار الاكشن والدراما.

وكان آخر تعاون للنجمان الشهيران براد بيت وجورج كلوني في فيلم Burn After Reading  وذلك قبل ما يقارب الـ  15 عامًا من انتاج هذا الفيلم الحالي.

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