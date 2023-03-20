براد بيت يخطف الأنظار بإطلالته الجديدة في كواليس فيلم Wolves.. أكثر شبابًا

تداول المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورة جديدة للنجم الهوليوودي العالمي "براد بيت" خلال تواجده في تصوير كواليس فيلمه الجديد "Wolves" والمتوقع عرضه قريبًا.

النجم براد بيت بلوك شبابي في كواليس wolves

وظهر النجم العالمي بلوك جديد والذي اعتمده من اجل فيلمه الجديد Wolves، حيث يشاركه النجم جورج كلوني في بطولة الفيلم.

وشوهد النجم الوسيم بإطلالة لفت بها الأنظار حيث ظهر بقصة شعر جديدة، واعتمد الشعر الأشقر القصير بينما ظهر بـ لحية صغيرة، وارتدى براد بيت جاكيت من قماش الجلد باللون الأسود وأسفله بلوزه باللون الأسود وقميص باللون الأبيض وبنطال من القماش باللون الرمادي، حيث اعتمد إطلالة خصيصاً لهذا الفيلم.

وتغزل الجمهور ورواد السوشال ميديا بإطلالة النجم العالمي وقالوا إنه ظهر أكثر شبابًا، واعتبر البعض أن قصة الشعر القصيرة ناسبت بيت بطريقة لافتة.

وقال البعض إن اللحية القصيرة "السكسوكة" زادت من وسامة النجم العالمي.

تفاصيل فيلم براد بيت وجورج كلوني الجديد Wolves

يجمع الفيم الهوليوودي الجديد الثنائي "براد بيت " والنجم العالمي "جورج كلوني" معاً من جديد بعد نجاحهما الكبير في سلسلة أفلام Ocean والتي حققت نجاحًا في جميع أجزائها.

ويدور الفيلم الشهير حول وسيطين توكل لهما المهمة ذاتها، ليتنافسان من أجل انجازها في إطار من الأكشن والإثارة.

ويترقب الجمهور الفيلم الجديد مؤكدين حماسهم واشتياقهم الشديد لثنائية النجمين.

وعلى الصعيد الشخصي كان بيت قد انفصل قبل مدة عن زوجته ووالدة أبنائه الفنانة العالمية أنجلينا جولي، وسط العديد من الخلافات بينهما التي وصلت إلى حد المحاكم.