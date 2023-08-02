بروس ويليس يبيع وجهه.. وبدرية طلبة تسير على خطاه

قررت الفنانة المصرية بدرية طلبة السير على مهج النجم الأمريكي بروس ويليس وبيع حقوق استخدام ملامح وجهها لشركات الذكاء الاصطناعي؛ للسماح لهم باستخدامها في أعمال السينمائية.

بدرية طلبة تبيع حقوق وجهها

ولفتت طلبة في برنامج "من غير نفسية" إلى أن برويس ويليس أقدم على بيع حقوق ملكية وجهه لشركة مختصة بالذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا التعلم الآلي؛ إذ يسمح ذلك للشركات باستخدام وجهه في أعمالهم القادمة، لاسيما أنه اعلن اعتزاله التمثيل في شهر آذار الماضي؛ بعد إصابته بالحبسة الكلامية وهو اضطراب يؤثر على النطق.

وأشارت الفنانة إلى أنها سبق أن استخدمت مثل هذه التقنية على وجهها في المسلسل الكرتوني "القبطان عزوز"، إذ التقطت لها أكثر من 1000 صورة من جميع الاتجاهات من أجل استخدامها في العمل.

وقالت طلبة مرحبة بالفكرة: "أكيد الفنان هيبقى سعيد، النجاح منسوب له وهو قاعد في بيته، ليه يتعب نفسه، وياخد ملايين ويرتاح.. "ييجوا يشتروا وشي أنا".

بروس ويليس يبيع حقوق ملكية وجهه

وانتشرت العديد من الأخبار التي تفيد بيع بروس ويليس حقوق وجهه لشركة Deepcake من أجل استخدامه لإنشاء مقاطع فيديو واقعية في أعمال مستقبلية، خاصة بعد إعلان اعتزاله، إلَّا أن وكيل أعمال النجم نفى التقارير المتداولة.

ويُشار إلى أن الشائعات انتشرت بعد استخدام الشركة نسخة مزيفة من ويليس في إعلان لشركة Megafon ، وهي شركة اتصالات روسية ، العام الماضي.



