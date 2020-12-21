بريانكا تشوبرا ليست مريضة.. صُور جديدة تكشف سبب التغير في شكلها!

شغلت الممثلة الهندية بريانكا تشوبرا حديث الصفحات الفنية والجمهور خلال الفترة الماضية بعد أن تم تداول صُور جديدة لها بوزن زائد ورقبة بكل غريب.

وفتحت الصور التي تم تداولها باب الشائعات حول أن محبوبة بوليوود تعاني من مرض معين أو بالأحرى خلل في الغدة الدرقية والتي لها أعراض مشابهة للظاهرة على جسد الممثلة.

ولم تعلق نجمة بوليوود وزوجها الفنان الأمريكي نيك جوناس على الموضوع أو يعطياه أي قيمة على الرغم من الجدل الكبير وخوف الجمهور.

بعد الحادثة بأيام قليلة تم تداول صُور جديدة للثنائي أثناء تواجدهما في شوارع المنطقة التي يقيمان بها، وكُشف السبب الحقيقي للتغير في شكل بريانكا من ناحية الوزن الزائد، إذ يبدو أن الممثلة الهندية تنتظر مولودها الأول من زوجها بعد زواج كان قد بدأ منذ عامين تقريباً، وعلامات الحمل كانت واضحة على منطقة البطن.

وتداول الجمهور الصُور الجديدة بشكل كبير، وتم أيضاً الرجوع لتصريح بريانكا القديم حول رغبتها بإنجاب طفل من زوجها نيك خلال إحدى المقابلات والذي جاء فيه تحديدً "لقد أردتُ دائماً أن أنجب أطفالاً، لكن كما تعلمون متى أراد الله أن يحدث ذلك، فسيحدث... لديّ العديد من الصديقات اللواتي أنجبن أطفالاً في الوقت الحالي، وأنا أتمنى أن أحذو حذوهن". وكان نيك وقتها قد أبدى تردده بالموضوع لأنه ما يزال يجد نفسه صغيراً في السن ويعتبر أن الأمر ما زال باكراً من أجل إنجاب أطفال وأن يصبح أب.

يذكر أن قصة حب بريانكا ونيك حملت عنوان "الحب لا يعرف عمراً"، إذ أن نيك يصغر زوجته بحوالي الـ 11 عاماً إلا أن ذلك لم يشكل أي مشكلة في حياتهما التي ما زالت مستمرة ليومنا الحالي بعد زواج أسطوري تم في عام 2018 والذي كان مزيجًا أو بالأحرى كان عبارة عن حفلين أحدهما طغى عليه الطابع المسيحي والحفل الأخر كان بالطقوس الهندية.

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