بريانكا شوبرا

ستخوض الفنّانة العالمية ونجمة بوليوود بريانكا شوبرا تجربة جديدة في عالم صناعة الأفلام، حيث أنها كشفت السّتار عن آخر أعمالها السينمائية وهو فيلم بعنوان "Pahuna" وتعني "The Little Visitors" أو الزوّار الصغار.

وسيكون الإخراج بتوقيع المخرج الهندي "باخي تيريوالا"، وتتمحور قصة الفيلم حول 3 أطفال من شمال شرق الهند أو "النيبال" يعتمدون على بعضهم البعض بعدما تشرّدوا وظلوا وحيدين، وذلك بعد هرب والديهم وهم يحاولون جاهدين النجاة من جبروت وتسلّط الحزب الشيوعي الهندي "الماوي" وهو حزب سياسي عسكري يهدف إلى قلب نظام الحكم في الهند.

وتعتبر بريانكا شوبرا من ضمن الأسماء البارزة والتي حفرت اسمها بقوة بين نجوم الدراما، ويعد هذا العمل السينمائي الأخير للنجمة صاحبة الـ36 عامًا قبل الزواج وبدعم كبير من والدتها مادو شوبرا.

الجدير بالذكر أن شوبرا شاركت متابعيها هذا الخبر من خلال حسابها على موقع تويتر وكتبت تغريدة أوضحت فيها تفاصيل العمل الجديد، ونشرت أيضًا موعد العرض الرسمي الذي سينطلق في الـ7 من ديسمبر لعام 2018.