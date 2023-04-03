بريتني سيرز بدون خاتم زفافها.. وشائعات حول خيانتها خطيبها مع حارسها الشخصي

تستعدّ النجمة العالمية "بريتني سبيرز" للزواج من خطيبها عارض الازياء "سام أصغري" خلال الاشهر القادمة، إلا أن العديد من الشائعات تلاحقهما في الوقت الحالي.

بريتني سبيرز تظهر بدون خاتم زفافها

بالرغم من ان بريتني سبيرز وخطيبها سام أصغري في مرحلة الاستعداد للزواج في الوقت الحالي إلا أنها شوهدت مؤخراً دون خاتم زفافها لأكثر من مرة خلال تواجدها في عدد من الأماكن العامة.

وأثار هذا الأمر تساؤلات لدى الجمهور حول ما إذا كان هناك خلافات ما بين بريتني وسام في هذه الفترة، خاصة وأنها تظهر دون خاتم الزفاف وبمفردها في أغلب الأوقات.

لكن وبحسب مصادر مقرّبة أكّدت بانه لا يوجد أي خلافات بين النجمة المثيرة للجدل وخطيبها وكل الأمور تسير بشكل جيد، إلا ان سام منشغل حاليًا في مشروع، فيما تحاول سبيرز الاستمتاع بإجازتها.

بريتني سبيرز تثير الجدل بعلاقتها مع حارسها الشخصي

وتزامناً مع خبر وجود خلافات بين بريتني وسام وشائعات انفصالهما تداول المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجمة العالمية وهي تقضي الكثير من الوقت رفقة حارسها الشخصي.

وظهرت بريتني في أحد المقاهي رفقة حارسها الشخصي حيث كانت ترتدي فستان صيفي مثير وكانا يتحدّثان وظهرا في غاية الإنسجام.

واعتبر الجمهور بأنه ربما ستكون هناك علاقة تجمع ما بين بريتني وحارسها الشخصي وهذا هو سبب انفصالها عن سام أصغري وظهورها دون خاتم الزفاف.