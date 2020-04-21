بسبب كورونا: محمد الشرنوبي و خطيبته يؤجلان زفافهما

قام الفنان محمد الشرنوبي خلال لقاءه في برنامج on set علي قناة on ، والتي تقدمه الإعلامية شيرين حمدي ، بخوض تجربة جديدة بإختبار ذاكرته في معرفة بعض التواريخ والأرقام المهمة في حياته .

جاء ذلك من خلال بعض اللأرقام التي طرحتها عليه الإعلامية شيرين حمدي ليقول بماذا تمثل له ، وتعرفنا من خلال تلك الفقرة أن ٤ يناير/كانون الثاني هو يوم ميلاد محمد الشرنوبي ، وأنه لم يطرح سوي ألبوم واحد فقط ومعاد الألبوم القادم في ٢٠٢١ ، وأن أول عمل يقدمه كممثل كان عام ٢٠٠٨، وكان حينها لم يتخط عمره اثني عشر عاما .

وصرح الشرنوبي خلال اللقاء أنه تعرف علي خطيبته راندا والتي يوافق عيد ميلادها يوم ٢٨سبتمبر/ايلول ، قبل الخطوبة وكانا مجرد أصدقاء ، إلى أن تقابلا صدفة في الساحل ومن هنا بدأت العلاقة تتوطد حتى بدأت قصة الحب ، وأضاف كان من المفترض أن يكون موعد الزفاف الشهر القادم وبسبب منع التجمعات تم تأجيله إلى أن تنتهي أزمة كورونا، حسب موقع اليوم السابع.

وعبر الشرنوبي عن حبه الشديد لمحمد صلاح عندما سئل عن رقم ١١، وقال أتذكر به صلاح دائما ، فأنا من عشاقه وأفتخر به كونه مصريا فأصبح مثله مثل الأهرامات عند الغرب .