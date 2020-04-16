بسبب كورونا: مي عز الدين خارج ماراثون الدراما الرمضانية

انضمت النجمة مي عز الدين بزملائها أحمد عز وطارق لطفي في الخروج من الموسم الرمضاني المقبل، حيث كان من المفترض أن تقدم مي مسلسل درامي يحمل اسم مؤقت (خيط حرير)، ولكن بسبب ضيق الوقت، قرر صناع العمل تأجيل التصوير، لما بعد رمضان مباشرة، حسب موقع اليوم السابع.

وبخروج مي عز الدين من الموسم الدرامي هذا العام، تكون هذه المرة الأولى منذ 5 سنوات ،التي لا تتواجد فيها مي في السبالق الرمضانى، حيث كانت تحرص دائمًا على التواجد كل عام مع جمهورها.

يشار إلى أن مسلسل (خيط حرير) تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر، ويشارك في بطولته بجانب مي عز الدين كل من محمود عبد المغني، مي سليم، نيكولا معوض، سوسن بدر، صفاء الطوخي و أحمد صيام.