بسمة بوسيل تكشف عن السبب الحقيقي لانتفاح وجهها بشكل غريب

بسمة بوسيل

في آخر ظهور لها؛ بدت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل زوجة النجم تامر حسني بخدود منتفخة بشكل مبالغ فيه غير طبيعي، وتسببت في صدمة لجمهورها بظهورها.

بسمة بوسيل ظهرت، خلال استضافتها في برنامج (تريندينج)، بوجه منتفخ بعض الشيء، مما غير الكثير من ملامحها، وهو ما جعل عدد من جمهورها يتهمونها بإجراء عملية نفخ لوجهها.

زوجة تامر حسني كشفت سبب انتفاخ خدودها بهذه الطريقة من خلال ردها على أحد متابعيها، والذي طالبها بعدم إجراء عمليات تجميل أخرى، وأكدت أنها لم تخضع لأي تجميل، وأن انتفاخ وجهها يعود تأثير الولادة، بالإضافة إلى أن الكاميرا تظهر الأشخاص أيضاً بوزن زائد، حسب موقع دنيا الوطن.