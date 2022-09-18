بسمة بوسيل تلمح لانفصالها عن تامر حسني.. وتحذف صورهما معًا

أثارت الفنانة ومصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل موجة من الجدل وحالة من التساؤلات حول حقيقة انفصالها عن زوجها الفنان المصري تامر حسني، بعدما ألغت متابعته وحذفت صوره بصورة مفاجئة.

بسمة بوسيل تلغي متابعة تامر حسني



عملت بسمة بوسيل على إلغاء متابعة تامر حسني، ثم إعادة متابعته من جديد في أقل من 24 ساعة، كما حذفت جميع صورهما من حسابها على إنستغرام، بالإضافة إلى مشاركتها منشور غامض يلمح إلى انفصالها.

ونشرت بوسيل عبر خاصية إنستغرام ستوري دعاءً تطلب فيه النصر من الله على من ظلمها واغتابها بسوء وأراد بها الشر، جاء فيه: "اللهم انت حسبي في من ظلمني وانت حسبي في من آذاني وأنت حسبي في من خذلني كفى بك يا الله حسيبا حسبي الله ونعم الوكيل فوضت أمري إليك في كل انسان اغتابني بسوء اللهم انصرنى على من ظلمني فقد وعدتنا لأنصرنك ولو بعد حين وابعد عني يا الله كل من أراد بي شر وقدر لي كل خير".





بالإضافة إلى ذلك، نشرت فقرة تحت عنوان ”الفتنة أشد من القتل“، جاء فيها: ”من معاني الفتنة ضلال الرأي، واتباع الهوي وتفريق الناس وتأجيج الخلافات بينهم، وهذا كله ما لم تسيطر عليه تنجم عنه كروب وحروب تذهب فيها حقوق ودماء، ولذا جاء لفظ ”أشد“ مؤكدا خطر الفتنة وخبثها وأهل الحكمة يعلمون أن فتنة نمّام أشد من جرائم سفاح“.

ولم يكشف الثنائي حقيقة الأمر من عدمه، كما لم يدلِ حسني بأي تعليق حول الانفصال، كما لم تؤكد بوسيل الأخبار رسميًا عبر حساباته الرسمية.

صديق جليلة يكشف طلاق تامر حسني

وهذه ليست المرة التي تنتشر فيها شائعات انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل، ففي وقت سابق، زفَّ صديق الفنانة المغربية جليلة، حمودة حسين، خبر انفصال الثنائي بنبرة ساخرة مؤكدًا أن ما كشفه سابقًا كان الحقيقة، حيث نشرعدة منشورات يثير من خلالها حماس متابعيه، ثم شارك منشور يكشف فيه أن حسني وبوسيل تطلقا رسميًا.

وكتب في منشوره: "على فكرة تم الطلاق رسميا من ٣ ايام، عشان تعرفوا ان حمودي لما يحكي شي بكون صح مية بالمية".

روان بن حسين تتحدث عن انفصال بسمة بوسيا



كما أثارت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين جدلاً كبيراً بسبب فيديو عفوي جمعها ببوسيل خلال زيارتها الأولى إلى مصر، حيث ألمحت إلى طلاق الأخيرة من النجم المصري، حيث قالت: "سنين راحت وسنين جت تزوجنا واطلقنا وخلفنا، يلا الحين بعطيك التقرير كامل".

وفي الوقت الذي اعتبر البعض ان زلة اللسان هذه سببًا في تأكيد اخبار انفصال بسمة بوسيل، أشار البعض أن الحديث بصيغة الجمع ليس بالضرورة يشير إليهما وقد تكون روان قصدت ما تمر به هي فقط.

