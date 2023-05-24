بسمة بوسيل تنفعل غضبًا على تامر حسني.. وجليلة تعلق "ظهر الحق"

أثار الفنان المصري تامر حسني غضب طليقته الفنانة المغربية بسمة بوسيل، باحتفاله بزفاف مديرة أعمالها هالة عمر، التي وصفتها بـ"خرابة البيوت".

تامر حسني يحتفل بزواج هالة عمر

في التفاصيل، شارك تامر حسني مقطع فيديو له أثناء زفِّه هالة عمر على زوجها عمرو عبر حسابه في "إنستغرام"، حيث ظهر واقفًا إلى جانبها بينما تحيط ذراعه بذراعها، ثم سرد تفاصيل لقائهما، مُشيرًا إلى أنها إحدى معجباته منذ سن صغيرة، حيث كانت تدافع عنه دفاعًا مستميتًا.

وبسبب دفاعها عنه وملاحظته قدرتها الرهيبة في التعامل مع منصات التواصل الاجتماعي بعمر الـ14، قرر توظيفها ومنحها مسؤولية السوشال ميديا بدلًا من توظيف شركة، وكتب: " فضلوا يقنعوني ان كده مش صح ولازم اكتر حد خبره يمسكها وانا قولت لا لازم اكتر حد بيحبني هو اللي يمسكها و انا واثق ان طاقة الحب مفعولها اقوى من طاقة المحترف بلا حب فعرضت عليها تشتغل معايا و هي في السن ده مصدقتش طبعاً و من ساعتها و هي اللي ماسكه كل شغل الميديا الطفله الشاطره اللي كبرت دلوقتي قدامكم هاله عمر".

وأوضح حسني أنه يعتبر نفسه والدها ووالدتها، اللذين توفاهما الله في عام واحد، مُضيفًا: "معرفتش ارد على كلامك عني في الفرح يا هاله رديت دلوقتي هنا ربنا يكرمك و يسعدك مع جوزك الجميل المحترم اللي هيكون ضهرك و سندك و يكمل معاكي مشوار حياتك مع اولادكم الجُمال بإذن الله".

بسمة بوسيل تهاجم تامر حسني

بدورها، لم تتمالك بوسيل أعصابها، وأعادت مشاركة الفيديو عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام"، وأرفقته بتعليق: "حسبي الله ونعم الوكيل فيكي يا هالة".

كما اتهمتها بتدمير منزلها، قائلة: "احترام العشرة بتبتدي باحترام مشاعر غيرك، بالذات لو حد كان سبب رئيسي فخراب بيتك وهدم حياة ولادك.. الأفعال أبلَغ من الأقوال.. إلغاء المتابعة لمدى الحياة".

جليلة المغربية تعلق على أزمة بسمة بوسيل وتامر حسني

على صعيد آخر، علَّقت جليلة على الخبر، مُشيرةً إلى أن تعليق بوسيل دليل على براءتها من الاتهامات الموجهة ضدها حول أنها المسؤولة في تدمير حياة تامر، وكتبت: "الحمد الله ظهر الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.. حسبي الله ونعم الوكيل في كل من ظلمني وقال ما ليس فيني، والحمد الله أن الحق بأن وعرفتوا اني مال أي علاقة بالموضوع نهائيًا".

وأضافت: "تعرضت لجميع أنواع السب والشتم والقذف بموضوع أنا بريئة منه ورب العالمين أظهر الحق وبين الحقيقة أمامكم كلكم.. علشان ما ترجعوا تظلموني وتقولوا عني خرابة بيوت وتذكروا دايمًا أن الظلم ظلمات".



