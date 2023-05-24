بسمة بوسيل لمديرة أعمال تامر حسني في ليلة زفافها: (حسبي الله فيكي!)

البوابة-عبر خاصية القصص المصورة ععلى حسابها في موقع (إنستغرام)، نشرت الفنانة بسمة بوسيل صورة لطليقها النجم تامر حسني مع مديرة أعماله هالة عمر في ليلة زفافها التي أحياها تامر حسني وعلقت قائلة: (حسبي الله ونعم الوكيل فيكي يا هالة!)، ثم تبعتها بتوجيه أصابع الاتهام لها بهدم منزلها و حياة أولادها.

جاء ذلك بعد أن نشر تامر حسني فيديو عبر حسابة على موقع (إنستغرام) من زفاف مديرة أعماله وكتب يقول (لكل اللي بيسأل عن وجة القرابة بيني وبين العروسة الجميلة دي، شايف اسئلة كتير أنا هحكيلكوا، هي اسمها هاله عمر عرفتها كانت بنت من الفانز صغيرة ومن المقاتلين والمدافعين عن تامر على الإنترنت، ومن كتر دفاعها عني لفتت نظري ومرة رديت عليها شكرتها).

وأضاف تامر حسني: (وقتها كانت السوشيال ميديا لسه بتطلع.. وكنا في شركتنا بندور على شركة كبيرة تمسكلي السوشيال ميديا، لحد ما قولتلهم أنا مش عايز شركة كبيرة أنا عايز البنت الصغيرة دي هي اللي تمسكها فضلوا يقنعوني أن كده مش صح ولازم أكتر حد خبره يمسكها، وأنا قولت لا لازم أكتر حد بيحبني هو اللي يمسكها وأنا واثق أن طاقة الحب مفعولها أقوى من طاقة المحترف بلا حب).

واستكمل تامر: (فعرضت عليها تشتغل معايا وهي في السن ده مصدقتش طبعًا ومن ساعتها وهي اللي ماسكه كل شغل الميديا الطفلة الشاطرة اللي كبرت دلوقتي قدامكم هاله عمر، أما بقى عريسها العسل ده اسمه عمرو طلب أديها مني أنا عشان والدها ووالدتها توفاهم الله).

واختتم تامر حسني: (ومن اللحظه دي اتحولت هالة لبنتي الكبيرة بجد.. اللي بتتجوز دلوقتي قدامي وبسلمها لعريسها بنفسي و بغني في فرحها، معرفتش أرد على كلامك عني في الفرح يا هالة رديت دلوقتي هنا ربنا يكرمك ويسعدك مع جوزك الجميل المحترم اللي هيكون ضهرك وسندك ويكمل معاكي مشوار حياتك مع أولادكم الجُمال بإذن الله).