بسمة بوسيل تخرج عن صمتها و تعلق على خبر زواج تامر حسني من أسيل عمران

بسمة بوسيل و تامر حسني

ردت بسمة بوسيل، على الأقأويل التي أشيعت مؤخرًا حول زواج تامر حسني من الفنانة أسيل عمران بطلة كليب (ناسيني ليه) سرًّا، واعتبرتها كذبة أبريل.



وقالت بوسيل عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، (هدول رجعوا ينشوا دبان ويطلعوا إشاعات على ظهري)، ولكنها تلقت نصيحة من متابعة على حسابها ، تحدثت بثقة عن ضرورة توخي الحذر من أسيل قائلة:( نصيحة احترسي من أسيل، وأنا عارفة بقول إيه).

يُذكر أنّ أسيل عمران حققت نجاحًا كبيرًا بعد مشاركتها في تصوير أحدث كليب لتامر حسني بعنوان (ناسيني ليه)، وقدّما معًا لقطات رومانسية مؤثرة.