بالصور: بسمة بوسيل تخطف الأنظار بقصة شعرها الجديدة بعد أسبوع من ولادة طفلها آدم

بسمة بوسيل

أطلّت نجمة ستار أكاديمي ومصممة الأزياء بسمة بوسيل عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام بقصة شعر جديدة، وذلك بعد مرور أسبوع على ولادتها لطفلها آدم من النجم تامر حسني لينضم فرد جديد للعائلة بالإضافة إلى تاليا وامايا.

وظهرت بسمة بوسيل بشكل مختلف عمّا سبق في أحدث صورها، حيث قامت بقص الغرة الأمامية بشكل قصير جدًا مع ترك جوانب شعرها منسدلًا وطويلًا، وقامت بتغيير لونه من الأشقر الغامق إلى اللون الأسود، وبدا شكلها مختلف تمامًا بعدما اعتمدت لمدة طويلة قصة الشعر القصير والمدوّر.

View this post on Instagram A post shared by Bassma Boussel (@bassmaboussel) on Oct 28, 2018 at 10:44am PDT

وبالرغم من أن الفنّانة المغربية لا تزال في حالة استشفاء وراحة من آثار الولادة والتعب المرافق لها، إلّا أنها بدت بكامل إشراقتها وحيويتها، ونالت إطلالتها الجديدة إعجاب متابعيها بشكل لافت وحصدت أكثر من 90 ألف إعجاب على الصورة في غضون ساعات قليلة، والكثير من محبيها تمنوا السلامة والعافية لها ولطفلها آدم.

الجدير بالذكر، أن بسمة بوسيل وتامر حسني استقبلا طفلهما آدم منذ أسبوع في إحدى المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان النجم تامر حسني قد تواجد مسبقًا هناك بسبب تعرّضه لوعكة صحية تطلبت خضوعه لبعض الفحوصات للاطمئنان على حالة أحباله الصوتية.