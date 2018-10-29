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بالصور: بسمة بوسيل تخطف الأنظار بقصة شعرها الجديدة بعد أسبوع من ولادة طفلها آدم

بالصور: بسمة بوسيل تخطف الأنظار بقصة شعرها الجديدة بعد أسبوع من ولادة طفلها آدم
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