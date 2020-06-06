بسمة وهبة تتهم فنانة بنشر كورونا في الوسط الفني!

هاجمت الفنانة والإعلامية بسمة وهبة فنانة مشهورة لم تُسمها، متهمةً إياها بنشر فيروس (كورونا) في الوسط الفني.

وقالت بسمة في فقرة (شكة الدبوس) في برنامجها (كل يوم) عبر قناة (ON): (مينفعش تكتبي وتشتكي من قلة وعي الناس، ولما يجي العيد متستحمليش الكلام اللي بتقوليه وتعملي عزومة بالاستهتار والكارثة اللي حصلت واللي أنتي عملتيها يعني المفروض تكوني قدوة في تنفيذ إجراءات الوقاية، وعموما مش محتاجين نقول أسماء لأن الأسماء بقيت معروفة من أخبار الإصابة)، حسب موقع دنيا الوطن.

وفي الأيام الماضية، أعلن عدد كبير من الفنانين المصريين خضوعهم لفحوصات كورونا، على رأسهم أحمد السقّا وعائلته، والشاعر الغنائي أحمد تيمور، والممثل أحمد داوود، عدا عن اصابة النجمة القديرة رجاء الجداوي.

كما و اعلن عدد من الإعلاميين أعلنوا إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، منهم مذيعات قناة cbc وcbcb Extra آية عبد الرحمن وريهام السهلي ، والمذيعة إلهام النمر مذيعة القناة الأولى والمذيع عمرو صلاح وداليا أبو عمر، وغيرهم.

