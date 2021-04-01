بسمة وهبة تشارك متابعيها بالصور الأولى و فيديو من زفاف ابنها

شاركت الإعلامية بسمة وهبة، جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع (إنستجرام)، فيديو من تحضيرات حفل زفاف ابنها.

وظهرت بسمة، في الفيديو وهي تتجول في ساحة أحد الفنادق الكبرى المقام به الحفل الليلة، وعلقت: (أم العريس محتاسة ومديه على عدم تركيز شوية).

بسمة كانت قد نشرت سابقا على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير (إنستجرام) فيديو استخدمت فيه برامج تحريك الصور، لتنشر صورة لابنها في طفولته، لتعلن لمتابعيها عن موعيد فرحة ستدخل قلبها قربيًا حفل زواج نجلها عبد الرحمن. وعلقت بسمة على الفيديو قائلة: (مين يصدق أن ابن امبارح القمر ده فرحه بكره.. يا رب وفق عبد الرحمن ابن بسمة وأسعده وعقبال أولادكم). وكانت بسمة قد نشرت صورة لها مع والدتها التي ارتدت جاكت باللون الأحمر وبنطلون أسود، وظهرت جالسة على المرسي في حين جلست بسمة بجوارها.



يذكر أن بسمة وهبة سافرت خلال الفترة الماضية إلى لندن لإجراء بعض الفحوصات الطبية، بعد تعرضها لوعكة صحية، حيث كشفت مؤخرا أنها تعانى من مشكلة في المعدة بالإضافة إلى نزيف، ووصفت حالتها بأنها غاية في الصعوبة وأن طبيبا إنجليزيا هو من تمكن من تشخيص حالتها.