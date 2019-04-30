بسمة وهبي تطلب الدعاء لرغدة

منشور 30 نيسان / أبريل 2019 - 03:03
بسمة وهبي تطلب الدعاء لرغدة
بسمة وهبي تطلب الدعاء لرغدة

حرصت المذيعة بسمة وهبي على الدعاء للفنانة رغدة بالشفاء بعد إصابتها بوعكة صحية، كما طلبت من جمهور بالدعاء لها، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور (إنستجرام).

ونشرت بسمة صورة لها مع رغدة من كواليس الموسم الجديد لبرنامجها (شيخ الحارة)، وعلقت عليها قائلة: (ألف سلامة عليكي وربنا يقومك بالسلامة.. برجاء الدعاء للفنانة رغدة التي أصيبت بوعكة صحية وتحتاج الدعاء ..سلامتك من الآه)، حسب موقع مصراوي.

وتابعت : (والله يا جماعة ما جيت جنبها دانا حتى دلعتها ف الحلقة لأنها كانت تعبانة وصعبت عليا ).

 

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