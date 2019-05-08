بشرى تهاجم محمد رمضان مجددا فماذا قالت؟

عاودت الفنانة بشرى الهجوم على الفنان محمد رمضان من جديد، بتعليقات نارية أطلقتها خلال مشاركتها في مهرجان العين السينمائي.

بشرى أكدت في البداية على احترامها لمحمد رمضان وتقديرها فنياً له، ولكنها معترضة فقط على نوعية الأغاني التي يقدمها، لهذا قامت بمهاجمته بطريقة فنية أيضاً من خلال أغنية (كوبرا) للرد عليه، حسب موقع مجلة ليالينا.

وأجابت بشرى حول سؤال يخص اتجاهها للغناء رغم أنها ممثلة، أكدت أنها تغني قبل دخول محمد رمضان المجال الغنائي، وأنها قدمت أغنية (تبات ونبات) مع الفنان محمود العسيلي عام 2004، كما أنها لعبت دور بطولة في مسرحية (قاعدين ليه) مع الفنان سعيد صالح، في حين كان محمد رمضان يشارك فيها بدور صغير مع المجاميع.

وكانت بشرى أشعلت حرباً ضد محمد رمضان بإطلاق أغنية باسم (كوبرا)، تسخر فيها منه بطريقة غير مباشرة، مما عرضها للانتقادات الحادة نظراً لمهاجمتها زميل لها في الوسط الفني بلا داعي، واعتبر البعض أن فكرة هجوم النجوم على زملائهم في الوسط بالأغاني أمراً غير مناسب على الإطلاق.