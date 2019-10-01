بشرى وشيرين رضا في مقطع فيديو مثير للجدل على أنغام عمرو دياب.. هل يقصدان "كيد" دينا الشربيني؟ (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وصفه كثيرون بـ"المثير للجدل" ظهرت فيه الفنانة المصرية بشرى مع مواطنتها شيرين رضا، أثناء تواجدهما في حفل المطرب عمرو دياب الذي أقيم بمدينة الجونة منذ أيام.

وظهرت بشرى التي تولت مهمة تصوير الفيديو وهي تردد أغنية "تنسى واحدة" التي كان يغنيها الهضبة على المسرح في نفس التوقيت.

وحولت بشرى الكاميرا إلى شيرين رضا وهي تردد كلمات الأغنية التي تقول: "ليه يا قلبي كل يوم تحب واحدة، ولسة مش لاقي الي عايزه في أي واحدة"، وتقوم بالإشارة بيدها والغمز بعينيها وكأنها توجه رسالة ما مقصودة من كلمات الأغنية.

وأكملت بشرى غناء الأغنية مع الهضبة وبجوارها شيرين رضا ورددت: "ليه في أول كل يوم بتقول إنك لقيتها.. وفي نهاية اليوم تحس إنك نسيتها، كل ده علشان بتهرب من الحقيقة.. كل ده علشان يا قلبي تنسى واحدة"، وقامت بالإشارة بيدها تجاه شيرين رضا.



وفور تداول المقطع بدأت تعليقات الجمهور تشير إلى الفنانة دينا الشربيني وأن بشرى تعمدت مجاملة صديقتها شيرين رضا على حساب دينا التي ترتبط بعلاقة قوية بعمرو دياب وصلت إلى ترديد أنباء عن زواجهما.

وكان عمرو دياب قد أحيا حفلًا غنائيًا للنجوم المشاركين في مهرجان الجونة السينمائي، وسبق أن تداول كثيرون مقطع فيديو لشيرين رضا وهي ترقص على أغنية "يوت تلات" للهضبة ورددت: "أنا أم الخدود الحمرا"، في إشارة إلى أن دياب كان يقصدها بهذه الجملة في أغنيته.



رقص شيرين رضا ع اغنية يوم الثلاث من حفلة الجونة 🔥 💛 pic.twitter.com/ADQZiboxSh — Amr Diab (@craazyamrdiab) September 26, 2019

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