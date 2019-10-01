عمرو دياب يصدم جمهوره بتأجيل طرح ألبومه الجديد كاملًا.. ما السبب؟

صدم الفنان المصري عمرو دياب جمهوره بقرار تأجيل طرح ألبومه "أنا غير" كاملًا بشكل رسمي، في الوقت الذي كان من المقرر إصداره 26 سبتمبر الجاري، حسبما أعلن تطبيق "أي تونز" في وقت سابق.

وكشف مصدر لـ"البوابة"، أن الهضبة قرر تأجيل طرح الألبوم كاملًا، على أن يستمبر في طرح الأغاني، بمعدل أغنية كل فترة عبر تطبيقات المحمول.

وأوضح المصدر أن عمرو يعمل حاليًا مع الموزعين الموسيقيين لوضع تصور للشكل الخاص بالأغاني المقرر طرحها.

ويرى الهضبة أن فكرة طرح أغنية كل فترة عبر تطبيقات المحمول تساهم بشكل كبير في انتشار الأغنية، وتعزز فرص نجاح كل أغاني الألبوم عند طرحه كاملًا، وليس أغنية واحدة أو اثنتين منه.

وكان عمرو دياب قد طرح الأربعاء الماضي عبر صفحته بموقع "يوتيوب" أغنية "تحيرك" التي تشهد تعاونه الأول مع مؤلفها محمد القاياتي وملحنها محمد حمزة وتولى توزيعها طارق مدكور.

أغنية "تحيرك" الرابعة التي طرحها الهضبة من ألبومه الجديد، وذلك بعد طرحه كلًا من: "بحبه"، "أنا غير" و"يوم تلات".

يذكر أن عمرو دياب يستعد لإحياء حفل غنائي في خليج العقبة بالأردن يوم 4 أكتوبر المقبل.

للمزيد من قسم أجدد خبرية: