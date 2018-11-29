بطل مسلسل "قيامة أرطغرل" أنجين ألتان دوزياتان

كشف بطل المسلسل الشهير "قيامة أرطغرل" الفنان التركي أنجين ألتان دوزياتان السر الحقيقي وراء نجاح المسلسل في الوطن العربي بشكل كبير، وأكد أنه لم يكن يتوقع أن يحظى هذا العمل بهذه الشعبية الهائلة.

وخلال إحدى المقابلات الصحفية مع وكالة "الأناضول" التركية، قال أنجين ألتان أن أحد أهم أسباب نجاح المسلسل في العالم العربي، هو أن الجمهور لطالما كان يحب مشاهدة بطل مسلم مثل أرطغرل، وأكد أن متابعة الجمهور العربي له يشعره بالسعادة رغم أنه لم يتوقع هذا النجاح الكبير.

وأضاف: "كنا ندرك متابعة الجمهور العربي لنا لكن عندما ترى ذلك على أرض الواقع، يكون الشعور مختلفًا، نظرًا لحالة الاحترام الكبيرة التي نراها".

وأعرب عن سعادته بحفاوة الاستقبال التي لقاها عندما زار أكثر من دولة عربية، وعن زيارته للمرة لدولة قطر قال: "شعرنا بأننا محبوبون ونحظى بمتابعة واسعة".

وحول سر اهتمام العالم العربي والإسلامي بـ"قيامة أرطغرل" يرى الممثل التركي أنه ينبع من شخصية البطل "الغازي أرطغرل"، فهويته الإسلامية تحمل أهمية كبيرة.

وأضاف: "نشاهد شخصًا يحرص على تحقيق العدالة للجميع بدون التفريق بين عرق أو دين، وهذا هو النموذج الذي نريده في الحياة الواقعية؛ وهذه رسالتنا".

يشار إلى أن مسلسل "قيامة أرطغرل" يبث في أكثر من 85 دولة، وشاهده خلال المواسم السابقة نحو 3 مليارات، وموسمه الحالي هو الخامس والأخير، لينطلق في سلسلة جديدة باسم "قيامة عثمان غازي".