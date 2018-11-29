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بطل "أرطغرل" يكشف سبب الشعبية الكبيرة التي يحظى بها المسلسل في الوطن العربي

بطل "أرطغرل" يكشف سبب الشعبية الكبيرة التي يحظى بها المسلسل في الوطن العربي
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