بطل مسلسل جمان يصدم الجمهور بصوره بعد عمليات التجميل!

الممثل السعودي "مهند الحمدي" قبل وبعد حقن التكساس للفك 👀👀👀 #مهند_الحمدي #السعودية #عرب #مشاهير #جمال #فاشن #اناقه #جديد #البوابة

A post shared by البوابة (@albawabame) on Mar 16, 2020 at 4:28pm PDT