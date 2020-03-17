بطل مسلسل جمان يصدم الجمهور بصوره بعد عمليات التجميل!

فاجأ الممثل ومقدم البرامج السعودي مهند الحمدي الذي عرفه الجمهور كبطل مسلسل جمان الذي عرض الموسم الرمضاني السابق 2019 بصورة الجديدة ظهر فيها مختلفاً عما سبق.

آثار عمليات التجميل كانت واضحة على وجه الممثل السعودي، وخاصةً إبر فيلر تكساس لتحديد الفك وجعل مظهره حاد وبارز أكثر. إلا أن التغير في وجه الممثل لم يعجب الكثير وتعرض لانتقادات لاذعة وشديدة كان منها "خرب نفسه".. وأضاف أخر "تحول الفك المفترس".."أوفر"!

يذكر أن مهند كانت قد رافقته إشاعات عن وجود علاقة حب تجمعه بالممثلة "نور الغندور" التي شاركته بطولة مسلسله الأخير "جمان" إلا أنهما نفيا الموضوع وأكدا أن علاقتهما في مجال الصداقة فقط.

من جهة أخرى، يشارك الممثل السعودي في بطولة المسلسل الرمضاني القادم "وصية بدر" لموسم 2020 من إخراج خالد الرفاعي ومن إنتاج شركة "إيغل فيلمز" و "أول أوفر غروب" إلى جانب نخبة من الممثلين العرب.

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