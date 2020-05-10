بطل مسلسل حكايتنا "بوراك دينيز" يصدم شابًا بسيارته!

تعرض الممثل التركي وبطل مسلسل "حكايتنا" بوراك دينيز لحادث سير بعد أن صدم سائق دراجة نارية بسيارته.

الحادث الذي وقع في شوارع تركيا لم يسفر عن أضرار كبيرة سوى إصابات بسيطة لسائق الدراجة النارية.

الصحافة التركية التي شاركت الخبر، أكدت أن بوراك غادر مسرح الحادث "أي تهرب" إلا أن الفيديوهات أثبتت عكس ذلك، كما تداول خبر مفاده أن الوسيم التركي كان تحت تأثير الكحول وهو ما لم يثبت عندما أظهر الفيديو بوراك وهو يجري فحص الكحول برفقة الشرطة.

يذكر أن آخر أعمال الممثل هو مسلسل "حكايتنا" الذي جمعه بـ"هازل كايا" وحقق نجاحًا كبيرًا خلال مواسم عرضه.

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