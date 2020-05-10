بطل مسلسل حكايتنا "بوراك دينيز" يصدم شابًا بسيارته!

تعرض الممثل التركي وبطل مسلسل "حكايتنا" بوراك دينيز لحادث سير بعد أن صدم سائق دراجة نارية بسيارته.
الحادث الذي وقع في شوارع تركيا لم يسفر عن أضرار كبيرة سوى إصابات بسيطة لسائق الدراجة النارية.
الصحافة التركية التي شاركت الخبر، أكدت أن بوراك غادر مسرح الحادث "أي تهرب" إلا أن الفيديوهات أثبتت عكس ذلك، كما تداول خبر مفاده أن الوسيم التركي كان تحت تأثير الكحول وهو ما لم يثبت عندما أظهر الفيديو بوراك وهو يجري فحص الكحول برفقة الشرطة.
ZİNCİRLEME KAZAYA SEBEP OLAN BURAK DENİZ'İN TATSIZ MACERASI SANİYE SANİYE FORX5 TV'DE#burakdeniz #burakdenizfan #magazin #kaza #istanbul #polis pic.twitter.com/uWCvQSYrSL— FORX5 TV #evdekal (@Forx5tv) May 8, 2020
يذكر أن آخر أعمال الممثل هو مسلسل "حكايتنا" الذي جمعه بـ"هازل كايا" وحقق نجاحًا كبيرًا خلال مواسم عرضه.
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