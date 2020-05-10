هل ستنهي هيفاء وهبي مسيرة محمد وزيري..فيديو!

وجه محامي الفنانة اللبنانية "هيفاء وهبي" تحذير قوي وصريح لمدير أعمالها السابق "محمد وزيري" على تهمة إختلاس مبلغ وقدره "63 مليون جنيه مصري" أي ما يعادل "4 مليون دولار أمريكي"؟

وجاء بتصريح المحامي "إذا هامك سمعتك ومهنتك حاول تحل الموضوع ودياً، لأن الجاي أكتر بكتير بتهم متنوعة مع العلم لم ندخل في جانب الجنيات بعد".. وأضاف "دائماً هنالك باب للصلح مع هيفاء وهبي".

أما عن تفاصيل الاختلاس ، فقد أكد المحامي أن وزيري كان يمتلك توكيل من وهبي لكي يتقاضى أجور الحفلات والمهرجانات بهدف إيداعها في البنك إلا أنه خان الأمانة ووضعها في حسابه الخاص من دون إذن.

أما تعليق الوزيري فكان بمنشور جاء فيه "لا تقلق من تدابير البشر، فأقصى ما يستطيعون فعله هو تنفيذ إرادة الله".

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يذكر أن علاقة الوزيري بـ هيفاء كانت تشوبها شائعات عن أن الأمر ليس مجرد علاقة عمل بل أنها كانا يعيشان قصة حب.

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